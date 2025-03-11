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Потеряли, но не всё. Maxar перестал предоставлять украинцам бесплатный доступ к спутниковым фото. Ударит ли это по разведке

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Maxar відключив доступ українцям, що робити /MAXAR TECHNOLOGIES

Один из снимков Maxar. С 7 марта украинские пользователи не смогут получать их по программе правительства США Global Enhanced GEOINT Delivery. Фото MAXAR TECHNOLOGIES

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Американская аэрокосмическая компания Maxar перестала делиться с украинцами спутниковыми фото по программе правительства США Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD). Кто уже пострадал от этого решения и как можно сохранить доступ к снимкам?

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«Альтернативы Maxar по качеству снимков и скорости получения информации нет», – говорит соучредитель интерактивной карты боевых действий DeepState Роман Погорелый. По его словам, снимки ночных поражений вражеских объектов от Maxar можно было получить уже к утру или к обеду того же дня.

Maxar отключила доступ к спутниковым снимкам украинским пользователям, которые получали их бесплатно по программе правительства США GEGD, говорится в сообщении компании в вечером 7 марта. «Поддержка других клиентов и контрактов останется неизменной», – добавили в компании.

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