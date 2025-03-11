Потеряли, но не всё. Maxar перестал предоставлять украинцам бесплатный доступ к спутниковым фото. Ударит ли это по разведке

Американская аэрокосмическая компания Maxar перестала делиться с украинцами спутниковыми фото по программе правительства США Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD). Кто уже пострадал от этого решения и как можно сохранить доступ к снимкам?

«Альтернативы Maxar по качеству снимков и скорости получения информации нет», – говорит соучредитель интерактивной карты боевых действий DeepState Роман Погорелый. По его словам, снимки ночных поражений вражеских объектов от Maxar можно было получить уже к утру или к обеду того же дня.

Maxar отключила доступ к спутниковым снимкам украинским пользователям, которые получали их бесплатно по программе правительства США GEGD, говорится в сообщении компании в вечером 7 марта. «Поддержка других клиентов и контрактов останется неизменной», – добавили в компании.