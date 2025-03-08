Maxar Technologies пояснила відключення доступу Україні до супутникових знімків

Американська компанія Maxar Technologies, яка надавала Україні супутникові розвідувальні дані, призупинила доступ до своїх знімків через розпорядження адміністрації президента США Дональда Трампа, йдеться у заяві компанії у соцмережі Х .

Ключові факти

Maxar повідомила, що має контракти з урядом США і десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних. Там додали, що кожен клієнт «самостійно приймає рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними».

Одним із таких контрактів є GEGD (програма Global Enhanced GEOINT Delivery), урядова програма США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, які були призначені та зібрані урядом США.

«Уряд США тимчасово призупинив українські облікові записи в GEGD», – сказано у заяві.

Компанія додала, що «дуже серйозно ставиться до договірних зобов’язань».

«Немає змін ні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, ні в їхніх програмах чи контрактах», – йдеться у повідомленні Maxar.

Контекст

Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Західні чиновники вважають, що після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив CNN.

Директор ЦРУ Джон Лі Реткліфф «неофіційно підтвердив», що США тимчасово призупинили розвідувальні операції. Припинення обміну розвідданими може суттєво послабити здатність ЗСУ завдавати ударів по російських військах і об’єктах. 5 березня стало відомо, що США заборонили європейським партнерам, зокрема Великій Британії, передавати Україні розвіддані. Вашингтон попередив, що суворо стежитиме за виконанням заборони через агентства в Києві.

Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходи щодо «зміцнення довіри», заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц 5 березня.