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Втратили, але не все. Maxar перестав надавати українцям безкоштовний доступ до супутникових фото. Чи вдарить це по розвідці

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Maxar відключив доступ українцям, що робити /MAXAR TECHNOLOGIES

Один зі знімків Maxar. Із 7 березня українські користувачі не зможуть отримувати їх за програмою уряду США Global Enhanced GEOINT Delivery. Фото MAXAR TECHNOLOGIES

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Американська аерокосмічна компанія Maxar перестала ділитися з українцями супутниковими фото за програмою уряду США Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD). Хто вже постраждав від цього рішення і як можна зберегти доступ до знімків? 

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«Альтернативи Maxar за якістю знімків і швидкістю отримання інформації немає», – каже співзасновник інтерактивної карти бойових дій DeepState Роман Погорілий. За його словами, знімки нічних уражень ворожих обʼєктів від Maxar можна було отримати вже на ранок або в обід того ж дня. 

Maxar відключила доступ до супутникових знімків українським користувачам, які отримували їх безкоштовно за програмою уряду США GEGD, ідеться в дописі компанії в Х ввечері 7 березня. «Підтримка інших клієнтів та контрактів залишиться незмінною», – додали в компанії.

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