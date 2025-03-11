Втратили, але не все. Maxar перестав надавати українцям безкоштовний доступ до супутникових фото. Чи вдарить це по розвідці

Американська аерокосмічна компанія Maxar перестала ділитися з українцями супутниковими фото за програмою уряду США Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD). Хто вже постраждав від цього рішення і як можна зберегти доступ до знімків?

«Альтернативи Maxar за якістю знімків і швидкістю отримання інформації немає», – каже співзасновник інтерактивної карти бойових дій DeepState Роман Погорілий. За його словами, знімки нічних уражень ворожих обʼєктів від Maxar можна було отримати вже на ранок або в обід того ж дня.

Maxar відключила доступ до супутникових знімків українським користувачам, які отримували їх безкоштовно за програмою уряду США GEGD, ідеться в дописі компанії в Х ввечері 7 березня. «Підтримка інших клієнтів та контрактів залишиться незмінною», – додали в компанії.