Доверие на уровне волонтеров. Позитивное восприятие предпринимателей растет, но у крупного бизнеса до сих пор с этим проблема. Данные исследования Gradus Research

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Украинцы стали лучше относиться к бизнесу. Но благосклонность общества распределена совсем неравномерно. Каких предпринимателей любят больше всего? Результаты исследования Gradus Research.
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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.
Украина была страной со значительным влиянием государства в экономике. Предприниматели воспринимались если не с негативом, то с определенным предостережением: стиль жизни иной, слишком амбициозные, денег больше. В 2018 году только 21% респондентов хотели бы иметь собственное дело против 49% в среднем в 44 странах.
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