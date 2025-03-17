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Доверие на уровне волонтеров. Позитивное восприятие предпринимателей растет, но у крупного бизнеса до сих пор с этим проблема. Данные исследования Gradus Research

Евгения Близнюк
Евгения Близнюк
Контрибьютор Forbes

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бізнес, Україна /Forbes Украина

Украинцы стали лучше относиться к бизнесу. Фото Forbes Украина

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Украинцы стали лучше относиться к бизнесу. Но благосклонность общества распределена совсем неравномерно. Каких предпринимателей любят больше всего? Результаты исследования Gradus Research.

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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

Украина была страной со значительным влиянием государства в экономике. Предприниматели воспринимались если не с негативом, то с определенным предостережением: стиль жизни иной, слишком амбициозные, денег больше. В 2018 году только 21% респондентов хотели бы иметь собственное дело против 49% в среднем в 44 странах.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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