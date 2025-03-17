Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Лідерство
Дата

Forbes Digital

Довіра на рівні волонтерів. Позитивне сприйняття підприємців зростає, але у великого бізнесу досі з цим проблема. Дані дослідження Gradus Research

Євгенія Близнюк
Євгенія Близнюк
Контриб’ютор Forbes

2 хв читання

бізнес, Україна /Forbes Україна

Українці почали краще ставитися до бізнесу. Фото Forbes Україна

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:39 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:39

Українці почали краще ставитися до бізнесу. Але прихильність суспільства розподілена геть нерівномірно. Яких підприємців люблять найбільше? Результати дослідження Gradus Research.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

Україна була і є країною зі значним впливом держави в економіці. Підприємці сприймались якщо не з негативом, то із певною пересторогою: стиль життя інший, занадто амбітні, грошей більше. У 2018‐му лише 21% респондентів хотіли б мати власну справу проти 49% в середньому в 44 країнах.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні