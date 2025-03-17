Довіра на рівні волонтерів. Позитивне сприйняття підприємців зростає, але у великого бізнесу досі з цим проблема. Дані дослідження Gradus Research

Українці почали краще ставитися до бізнесу. Але прихильність суспільства розподілена геть нерівномірно. Яких підприємців люблять найбільше? Результати дослідження Gradus Research.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

Україна була і є країною зі значним впливом держави в економіці. Підприємці сприймались якщо не з негативом, то із певною пересторогою: стиль життя інший, занадто амбітні, грошей більше. У 2018‐му лише 21% респондентів хотіли б мати власну справу проти 49% в середньому в 44 країнах.