Довіра на рівні волонтерів. Позитивне сприйняття підприємців зростає, але у великого бізнесу досі з цим проблема. Дані дослідження Gradus Research

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Українці почали краще ставитися до бізнесу. Але прихильність суспільства розподілена геть нерівномірно. Яких підприємців люблять найбільше? Результати дослідження Gradus Research.
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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.
Україна була і є країною зі значним впливом держави в економіці. Підприємці сприймались якщо не з негативом, то із певною пересторогою: стиль життя інший, занадто амбітні, грошей більше. У 2018‐му лише 21% респондентів хотіли б мати власну справу проти 49% в середньому в 44 країнах.
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