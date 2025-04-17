В категории «Производство и промышленность» Forbes «30 до 30. Европа» – производители экзоскелетов, роботов-хранителей и 3D-бронежилетов. Кто эти 30 новаторов, меняющих мир?

Forbes USA опубликовал ежегодный список «30 до 30. Европа» 2025, в который вошли 300 новаторов в возрасте до 30 лет из 10 индустрий. Участникам списка в целом удалось привлечь $800 млн инвестиций. В прошлом году эта цифра составила $1 млрд. Кто попал в категорию «Производство и промышленность» за создание продуктов, методов и материалов будущего

Креатив, самодостаточность и изобретательность – вот ключи к успеху в современной конкурентной бизнес-среде. І не нужно долго объяснять это лауреатам списка Forbes «30 до 30. Європа» 2025. В него вошли 300 молодых людей в возрасте до 30 лет: 10 категорий по 30 человек. Они строят будущее, преодолевая глобальную торговую войну, войну в Украине и вихри перемен, вызываемые генеративным ИИ, переписывающим правила работы, креатива и капитализма в реальном времени.

И все же – изобретательность процветает. Они создают виртуальные миры, возглавляют революцию в сфере рождаемости, переосмысливают розничную торговлю и доминируют в мире развлекательных игр.

Главная общая черта инноваторов – способность действовать быстро и масштабно. Компании из списка уже собрали более $800 млн инвестиций. Впрочем, это на $200 млн меньше, чем в прошлом году.