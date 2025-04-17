Виробники екзоскелетів, роботів-охоронців та 3D-бронежилетів. 30 новаторів, які змінюють світ у категорії «Виробництво та промисловість» Forbes «30 до 30. Європа»

Forbes USA опублікував щорічний список «30 до 30. Європа» 2025, до якого увійшли 300 новаторів віком до 30 років з 10 індустрій. Учасникам списку загалом вдалося залучити $800 млн інвестицій. Торік ця цифра становила $1 млрд. Хто потрапив до категорії «Виробництво та промисловість» за створення продуктів, методів і матеріалів майбутнього

Креатив, самодостатність і винахідливість – ось ключі до успіху в сучасному конкурентному бізнес-середовищі. І не потрібно довго пояснювати це лауреатам списку Forbes «30 до 30. Європа» 2025. До нього увійшли 300 молодих людей віком до 30 років: 10 категорій по 30 осіб. Вони будують майбутнє, долаючи глобальну торговельну війну, війну в Україні та вихори змін, що викликає генеративний ШІ, який переписує правила роботи, креативу та капіталізму в реальному часі.

І все ж – винахідливість процвітає. Вони створюють віртуальні світи, очолюють революцію у сфері народжуваності, переосмислюють роздрібну торгівлю та домінують у світі розважальних ігор.

Головна спільна риса інноваторів – здатність діяти швидко і масштабно. Компанії зі списку вже зібрали понад $800 млн інвестицій. Втім, це на $200 млн менше, ніж минулого року. Середній вік героїв списку – 27 років, але багато з них уже працюють із такими гігантами, як Siemens, Porsche, Deutsche Telekom, G4S та NASA.