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Виробники екзоскелетів, роботів-охоронців та 3D-бронежилетів. 30 новаторів, які змінюють світ у категорії «Виробництво та промисловість» Forbes «30 до 30. Європа»

Forbes USA
Forbes

14 хв читання

«30 до 30. Європа» Forbes /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Засновники стартапів Діана Байку, Лукас Крістель та Пітер Ґіліс – учасники списку «Виробництво та промисловість» Forbes «30 до 30. Європа» Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Forbes USA опублікував щорічний список «30 до 30. Європа» 2025, до якого увійшли 300 новаторів віком до 30 років з 10 індустрій. Учасникам списку загалом вдалося залучити $800 млн інвестицій. Торік ця цифра становила $1 млрд. Хто потрапив до категорії «Виробництво та промисловість» за створення продуктів, методів і матеріалів майбутнього

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Креатив, самодостатність і винахідливість – ось ключі до успіху в сучасному конкурентному бізнес-середовищі. І не потрібно довго пояснювати це лауреатам списку Forbes «30 до 30. Європа» 2025. До нього увійшли 300 молодих людей віком до 30 років: 10 категорій по 30 осіб. Вони будують майбутнє, долаючи глобальну торговельну війну, війну в Україні та вихори змін, що викликає генеративний ШІ, який переписує правила роботи, креативу та капіталізму в реальному часі.

І все ж – винахідливість процвітає. Вони створюють віртуальні світи, очолюють революцію у сфері народжуваності, переосмислюють роздрібну торгівлю та домінують у світі розважальних ігор.

Головна спільна риса інноваторів – здатність діяти швидко і масштабно. Компанії зі списку вже зібрали понад $800 млн інвестицій. Втім, це на $200 млн менше, ніж минулого року. Середній вік героїв списку – 27 років, але багато з них уже працюють із такими гігантами, як Siemens, Porsche, Deutsche Telekom, G4S та NASA.

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