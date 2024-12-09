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Реформа снизу. Бизнесу не нравится качество выпускников украинских университетов. Как предприниматели исправляют ситуацию?
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Реформа снизу. Бизнесу не нравится качество выпускников украинских университетов. Как предприниматели исправляют ситуацию?

Ната Штука
Ната Штука
Forbes

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В Национальном авиационном университете (НАУ) в сентябре этого года появилась новая лаборатория на 20 мест, где оборудование такое же, как у инженеров самой крупной хардверной IT-компании Украины Ajax Systems. В частности, современные 3D-принтеры, оптические приборы, микроконтроллеры и другая техника. Ajax Александра Конотопского открыла эту лабораторию электроники на базе факультета аэронавигации, электроники и телекоммуникаций. Почему бизнес взялся за реформирование высшего образования в Украине?

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

«Студент, который придет на работу в компанию, например в Ajax, будет знать, как работать с таким оборудованием и где оно используется, – говорит и. о. ректора НАУ Ксения Семенова. – Это для него не будет сюрпризом».

Сумму инвестиций в Ajax не раскрывают, это уже вторая лаборатория, которую открыла компания. В 2021 году Ajax впервые инвестировала в вузы, отремонтировав и снабдив оборудованием лабораторию факультета электроники КПИ.

«В знания будущих инженеров нужно инвестировать как можно раньше, чтобы они становились специалистами, а как результат – росли возможности бизнеса», – говорит Head of Recruitment Ajax Яна Бабий.

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