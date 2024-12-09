Реформа знизу. Бізнесу не подобається якість випускників українських університетів. Як підприємці виправляють ситуацію?

У Київському авіаційному інституті (КАІ) у вересні цього року зʼявилася нова лабораторія на 20 місць, у якій обладнання таке саме, як в інженерів найбільшої хардверної IT-компанії України Ajax Systems. Зокрема, сучасні 3D‐принтери, оптичні прилади, мікроконтролери та інша техніка. Ajax Олександра Конотопського відкрила цю лабораторію електроніки на базі факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. Чому бізнес взявся за реформування вищої освіти в Україні?

«Студент, який прийде на роботу в компанію, наприклад в Ajax, знатиме, як працювати з таким обладнанням і де воно використовується, – каже в. о. ректора КАІ Ксенія Семенова. – Це для нього не буде сюрпризом».

Суму інвестицій в Ajax не розкривають, це вже друга лабораторія, яку відкрила компанія. У 2021 році Ajax уперше інвестувала у виші, відремонтувавши та забезпечивши обладнанням лабораторію факультету електроніки КПІ.

«У знання майбутніх інженерів треба інвестувати якомога раніше, щоб вони ставали спеціалістами, а як результат – зростали можливості бізнесу», – каже Head of Recruitment Ajax Яна Бабій.