Война подсветила подлинные ценности. Комбриг «Хартии» Игорь Оболенский рассказывает, как за три года войны он переосмыслил ценность государства Украина

Полномасштабная война России против Украины изменила не только стратегию ведения боевых действий, но и перевернула сознание людей. Действительно ли украинцы готовы не только требовать от государства, но и брать ответственность за него? О своей трансформации за три года войны рассказывает командир бригады НГУ «Хартия» Игорь Оболенский

Недавно на учебном полигоне общался с мобилизованным мужчиной:

– Почему пришел?

– Государство хочу защищать.

– Так его можно было защищать с 2014-го.

– Ну ладно – мобилизовали.

– А чего боишься?

– Жить хочу.

– Все хотят, поэтому надо уметь защитить себя и государство.

– Да я все эти годы только от государства и защищался – боролся за свой бизнес, защищался от силовиков. Ничего не изменилось.

– Ты пробовал что-то изменить, взятки давал?

– Может, и давал.

– А мог не давать?

– Мог.

– Ну вот – хочешь жить в новом государстве, но решать хочешь по старинке. Хочешь жить в Европе, но чтобы можно было «порешать». Ты жалуешься на государство, но сам можешь быть решением своих проблем.

Этот разговор натолкнул меня на размышления о том, какое главное знание я получил за время войны. И это – переосмысление ценности государства и необходимости его беречь. Осознание того, что каждый человек может изменять что-то к лучшему.

От стыда к гордости

До 1991 года у нас не было собственного государства. Российская и советская империи были нашими врагами и делали все, чтобы человеку было плохо. Мы получили независимость, не чувствуя своего государства и не имея одинакового его понимания. Кто-то верил в то, что он малоросс, кто-то в то, что он европеец. Люди называли друг друга «схидняками» или «западянами», а не украинцами.

Кто-то говорил, что лучше будет с Европой, кто-то – что с Россией. Но никто не говорил, что лучше и прежде всего надо быть с Украиной. Украиной мы не гордились. И даже стыдились.

В начале полномасштабной войны мы еще не умели заботиться о государстве. Но уже научились заботиться о семье и бизнесе, о жизни и свободе. И это стало для нас главной мотивацией воевать.

Войну я, как и многие, начинал словами «Я воюю за свою семью и за свободу». Тогда присоединился к добровольческому формированию «Хартия» и большую часть времени проводил в окопе с ребятами. Нахождение рядом с людьми давало чувство уверенности, потому что я делал то, что мог лично контролировать.

Построение системы и поддержка

С должностью командира бригады пришло понимание, что не все зависит от твоего прямого контроля. А от того, как ты научил людей и как выстроил систему. От поддержки, которая у тебя есть от других институтов, прежде всего от командующего Нацгвардией.

Когда ты на командном пункте во время выполнения миссии и видишь, что что-то идет не так – кто-то получил ранение или произошло наихудшее и человек погиб – ты сам уже помочь не можешь. Тогда ты понимаешь, что контролируют другие и работают так, как ты их научил. Работает бригада, в которой ты строишь процессы и которая получает поддержку высшего командования.

С потерями возникли другие вызовы – как позаботиться о раненом бойце, как обеспечить семью погибшего, как будет жить его ребенок? Так, ты пытаешься заботиться через бригаду, через ее патронатную службу. Но ведь с тобой тоже может что-то случиться. Ты не можешь быть в этой должности 24 часа в сутки 20 последующих лет, пока ребенок погибшего воина встанет на ноги.

Когда несешь ответственность за множество людей, приходит понимание: позаботиться о воюющих, их семьях и детях может только отлаженная система – государство и его институты, такие как Нацгвардия или прочие формирования. Это выплаты раненым и семьям погибших, лечение и реабилитация тысяч людей. Эти процессы не идеальны, но они работают и мы делаем все, чтобы их усовершенствовать.

А еще есть поддержка бизнеса, общин и общественных организаций. Ты понимаешь, что не один. Рядом не только семья, друзья, собратья, но и люди – украинцы.

Чувствуешь их поддержку за плечами и осознаешь: это и есть результат существования государства. За три десятилетия здесь родилось поколение людей, они выросли, почувствовали свободу, реализовались, стали успешными.

Наш путь напоминает библейскую историю: десятилетия мы сомневались, десятилетия спорили, а теперь десятилетия блуждаем в пустыне в поисках земли обетованной. Мы доказали, что мы есть. Теперь вопрос – какими мы утвердимся. Государство материализовалось. Его можно ощутить на ощупь.

Ценность государства

Война показала, что ценно. Через боли и испытания приходит осознание, что именно нужно отстаивать и оберегать.

Государство необходимо, чтобы защитить тебя от насилия. Ибо другие могут поддержать, а могут и нет. Кроме своего государства, ты никому не нужен – каждая страна заботится, прежде всего, о своих гражданах.

Чтобы государство выстояло, нужны язык и национальное сознание. Не учишь свой язык – будешь учить чужой. То же с сознанием общества.

Государство необходимо, чтобы людям было лучше. Но это «лучше» зависит от нашей обученности и понимания, что каждый может изменять окружающий мир к лучшему. От того, как хорошо мы осознаем природу и ценность человека и собственного государства.