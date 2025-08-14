Украинский футболист Илья Забарный присоединился к «Пари Сен-Жермен» на пять сезонов, объявил на своем сайте действующий обладатель кубка Лиги чемпионов. Впоследствии стало известно, что сумма его трансфера из английского «Борнмута» в ПСЖ составила €63 млн плюс бонусы. Что стало ключевым фактором для ПСЖ в борьбе именно за Забарного и какую роль он будет играть в тактической схеме клуба? Рассказывает журналистка «Футбол 24» и автор телеграмм-канала «ФрансФутбол» Ольга Любушкина

22-летний центральный защитник сборной Украины по футболу и английского «Борнмута» Илья Забарный перешел к действующему победителю Лиги чемпионов – парижскому футбольному клубу «Пари Сен-Жермен». Его контракт с ПСЖ рассчитан на пять сезонов – до лета 2030 года, а сумма трансфера составила €63 млн плюс бонусы, по данным Transfermarkt. Переход Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола после трансфера Михаила Мудрика в «Челси» за €70 млн в 2023 году. Общая стоимость всех трансферов Забарного за карьеру достигла €85,7 млн, что делает его самым ценным украинским футболистом.

Ценность Забарного-футболиста

ПСЖ весь прошлый сезон был ограничен выбором центральных защитников. Если не считать молодежь, которую главный тренер клуба Луис Энрике подключал время от времени к основе команды, то в общей сложности тренерский штаб располагал лишь тремя центральными защитниками: Лукасом Бералдо, Уильямом Пачо и Маркиньосом. Остальные либо не дотягивают до основы, либо травмированы.

Плюс по разным причинам не все хорошо усвоили принципы Лучо. Еще зимой начались разговоры о том, что ПСЖ летом выйдет на рынок в поисках нового центрального защитника для улучшения глубины состава.

Илья Забарный почти сразу фигурировал в шорт-листе парижского клуба. Этому есть несколько причин.

Во-первых, спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш долгое время нацелен на омоложение состава, ища таланты, которые надолго смогут стать фундаментом команды.

Во-вторых, игрок должен стремиться к прогрессу и уже иметь хорошую базу. Забарный идеально вписывается в эти требования в 22 года. Под руководством Андони Ираолы, как и весь «Борнмут», Забарный сделал огромный шаг по сравнению с прошлым сезоном, улучшившись почти во всех аспектах игры. Он добавил в дуэлях, защитных действиях, прессинге и, конечно, приносит пользу при атаках, особенно за счет длинных передач.

Потому выбор и пал на Забарного – он убедил своей игрой на поле.

€63 млн за трансфер

Забарного оценивают в €42 млн, согласно данным Transfermarkt. Это разумная цена за защитника, который является основным в такой команде, как «Борнмут». Но ведь стоит учитывать, что за украинцем пришел не просто гранд, а победитель Лиги чемпионов. А еще – клуб с большими финансовыми возможностями.

Конечно, ПСЖ переплатил, но это вопрос конкуренции. Качественных защитников на рынке не так много, а желающих усилиться в оборонном секторе – чересчур. Поэтому парижане должны увеличивать свое предложение, чтобы выиграть борьбу за Забарного.

С другой стороны, если вспоминать все расточительства парижан прошлых лет, то на этот момент ПСЖ потратил разумную сумму на перспективного игрока, которого при случае можно продать дороже.

Забарный и тактическая схема ПСЖ

Переход Забарного в ПСЖ ставит Луиса Энрике перед сложным выбором. ПСЖ преимущественно играет по схеме 4-3-3. В таком случае Забарный будет прямым конкурентом капитана клуба Маркиньоса.

У украинца, как и у бразильца, ударная нога правая, а вот у Бералдо и Пачо – левая. Хотя последние двое не раз выходили вместе на поле, но Луис Энрике предпочитает играть с «левоногим» и «правоногим» игроком в центре обороны.

Маркиньос, 31 – ветеран команды, топово провел прошлогоднюю кампанию. Но он уже постепенно подходит к тому возрасту, когда игроки задумываются о завершении карьеры. И то, что Маркиньос остался в клубе, может наоборот помочь Забарному. У Ильи будет время на спокойную адаптацию в ПСЖ без лишнего давления, поскольку Лучо будет просто распределять игровое время между украинцем и бразильцем.

Один из вариантов, когда Маркиньоса и Забарного можно будет увидеть вместе на поле, – изменение схемы на три центральных защитника. Луис Энрике несколько раз использовал такой маневр, но опыт был довольно удачным.

Кроме того, некоторые французские журналисты писали, что роль Маркиньоса изменится. Другим вариантом является как раз перевод бразильца в опорную зону. Луис Энрике ни разу так не делал в ПСЖ, но это испытывал его предшественник Томас Тухель. Маркиньос выдал тогда один из лучших сезонов, играя именно на позиции опорного полузащитника.

Возможно, не с первых матчей Забарный станет железно основным игроком, но ближе ко второму кругу – да. Илью очень хотели видеть в Париже, его ждали и ради него отказывались от других кандидатов. Это уже заявка о том, что его будут готовить к роли лидера.

АПЛ – самая сильная европейская лига. Поэтому наоборот есть риск, когда игрок с французского чемпионата переходит в английскую Премьер-лигу, потому что нужна адаптация к более топовым соперникам. У Забарного в этом плане не должно возникнуть проблем. Ему нужно не потерять себя в ПСЖ, а это уже зависит только от него.

Забарный как катализатор стоимости украинских игроков на рынке ЕС

Переход Забарного в ПСЖ особо не отразится на стоимости украинских игроков прямо сейчас, но это хорошая перспектива. Он не первый украинец, переходящий в топ-клуб. У нас есть Андрей Лунин в «Реал Мадриде», Артем Довбык в «Роме», Александр Зинченко в «Арсенале», и это без учета украинцев, выступающих в Турции.

Конечно, когда украинцы представлены в топ-5 чемпионатах, это хорошо, потому что они своей игрой привлекают внимание к Украине в целом. И впоследствии это приведет к тому, что скауты будут чаще смотреть в сторону украинских игроков, и им будут открываться новые горизонты. Но на все нужно время.