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FIFA расширила Клубный чемпионат мира до 32 команд и $1 млрд призовых – и вместе с этим изменился уровень игроков. Несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, Неймара и Салаха, новый формат объединил пятерку самых сильных и дорогих звезд планеты – Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Эрлинга Голанна, Винисиуса Жуниора и Гарри Кейна. Forbes USA объясняет, почему среди самых высокооплачиваемых футболистов сезона FIFA нет Криштиану Роналду.
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Самый высокооплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду не выходит на поле, но пять других звезд, стартующих на турнире в июне 2025 года, заработали $381 млн за последний год. Лидер среди них – Лионель Месси, 37, из «Интер Майами».
Месси завоевал 46 трофеев за карьеру – больше, чем кто-либо в истории футбола. Шансы добавить еще один на Клубном чемпионате мира по футболу – минимальны: команда «Интер Майами» имеет коэффициент 65 к 1 на победу. Но, независимо от результата на поле, аргентинец уже гарантировал себе другое звание.
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