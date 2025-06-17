FIFA расширила Клубный чемпионат мира до 32 команд и $1 млрд призовых – и вместе с этим изменился уровень игроков. Несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, Неймара и Салаха, новый формат объединил пятерку самых сильных и дорогих звезд планеты – Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Эрлинга Голанна, Винисиуса Жуниора и Гарри Кейна. Forbes USA объясняет, почему среди самых высокооплачиваемых футболистов сезона FIFA нет Криштиану Роналду.

Самый высокооплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду не выходит на поле, но пять других звезд, стартующих на турнире в июне 2025 года, заработали $381 млн за последний год. Лидер среди них – Лионель Месси, 37, из «Интер Майами».

Месси завоевал 46 трофеев за карьеру – больше, чем кто-либо в истории футбола. Шансы добавить еще один на Клубном чемпионате мира по футболу – минимальны: команда «Интер Майами» имеет коэффициент 65 к 1 на победу. Но, независимо от результата на поле, аргентинец уже гарантировал себе другое звание.