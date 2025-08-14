Український футболіст Ілля Забарний приєднався до «Парі Сен-Жермен» на пʼять сезонів, оголосив на своєму сайті чинний володар кубка Ліги чемпіонів. Згодом стало відомо, що сума його трансферу з англійського «Борнмута» до ПСЖ склала €63 млн плюс бонуси. Що стало ключовим фактором для ПСЖ у боротьбі саме за Забарного та яку роль він гратиме в тактичній схемі клубу? Розповідає журналістка «Футбол 24» та авторка телеграм-каналу «ФрансФутбол» Ольга Любушкіна

22-річний центральний захисник збірної України з футболу та англійського «Борнмута» Ілля Забарний перейшов до чинного переможця Ліги чемпіонів – паризького футбольного клубу «Парі Сен-Жермен». Його контракт із ПСЖ розрахований на пʼять сезонів – до літа 2030 року, а сума трансферу склала €63 млн плюс бонуси, за даними Transfermarkt. Перехід Забарного став другим найдорожчим в історії українського футболу після трансферу Михайла Мудрика до «Челсі» за €70 млн у 2023 році. Загальна ж вартість усіх трансферів Забарного за карʼєру досягла €85,7 млн, що робить його найбільш коштовним українським футболістом.

Цінність Забарного-футболіста

ПСЖ весь минулий сезон був обмежений вибором центральних захисників. Якщо не зважати на молодь, яку головний тренер клубу Луїс Енріке підключав час від часу до основи команди, то загалом тренерський штаб мав у своєму розпорядженні лише трьох центральних захисників: Лукаса Бералдо, Вільяма Пачо та Маркіньйоса. Інші або не дотягують до основи, або травмовані.

Плюс із різних причин не всі добре засвоїли принципи Лучо. Ще взимку почалися розмови про те, що ПСЖ влітку вийде на ринок у пошуках нового центрального захисника для покращення глибини складу.

Ілля Забарний майже одразу фігурував у шорт-листі паризького клубу. На це є кілька причин.

По-перше, спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш тривалий час націлений на омолодження складу, шукаючи таланти, які надовго зможуть стати фундаментом команди.

По-друге, гравець повинен жадати прогресу і вже мати хорошу базу. Забарний ідеально вписується в ці вимоги у свої 22 роки. Під керівництвом Андоні Іраоли, як і весь «Борнмут», Забарний зробив величезний крок порівняно з минулим сезоном, покращившись майже у всіх аспектах гри. Він додав у дуелях, захисних діях, пресингу і, звісно, приносить користь при атаках, особливо коштом довгих передач.

Тому вибір і пав на Забарного – він переконав своєю грою на полі.

€63 млн за трансфер

Забарного оцінюють у €42 млн, згідно з даними Transfermarkt. Це розумна ціна за захисника, який є основним у такій команді, як «Борнмут». Але ж варто враховувати, що за українцем прийшов не просто гранд, а переможець Ліги чемпіонів. А ще – клуб із великими фінансовими можливостями.

Звісно, ПСЖ переплатив, але це питання конкуренції. Якісних захисників на ринку не так багато, а охочих посилитися в оборонному секторі – занадто. Тому парижани мали збільшувати свою пропозицію, щоб виграти боротьбу за Забарного.

З іншого боку, якщо згадувати всі марнотратства парижан минулих років, то на цю мить ПСЖ витратив розумну суму на перспективного гравця, якого при нагоді можна продати дорожче.

22-річний центральний захисник збірної України з футболу та англійського «Бортмута» Ілля Забарний перейшов до чинних переможців Ліги чемпіонів – французького футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» Фото пресслужба ПСЖ Перший день Іллі Забарного в ПСЖ Фото пресслужба ПСЖ Перший день Іллі Забарного в ПСЖ Фото пресслужба ПСЖ Попередній слайд Наступний слайд

Забарний і тактична схема ПСЖ

Перехід Забарного до ПСЖ ставить Луїса Енріке перед складним вибором. ПСЖ переважно грає за схемою 4-3-3. У такому разі Забарний буде прямим конкурентом капітана клубу Маркіньйоса.

Українець, як і бразилець, має ударну ногу праву, а ось Бералдо та Пачо – ліву. Хоча останні двоє не раз виходили разом на поле, все ж Луїс Енріке воліє грати з «лівоногим» та «правоногим» гравцем у центрі оборони.

Маркіньйос, 31 – ветеран команди, топово провів торішню кампанію. Але він вже поступово підходить до того віку, коли гравці замислюються про завершення кар’єри. І те, що Маркіньйос залишився в клубі, може навпаки допомогти Забарному. У Іллі буде час на спокійну адаптацію в ПСЖ без зайвого тиску, оскільки Лучо просто розподілятиме ігровий час між українцем і бразильцем.

Один із варіантів, коли Маркіньйоса і Забарного можна буде побачити разом на полі, – зміна схеми на три центральних захисники. Луїс Енріке лише кілька разів використовував такий маневр, але досвід був доволі вдалим.

Крім того, деякі французькі журналісти писали, що роль Маркіньйоса зміниться. Іншим варіантом є якраз переведення бразильця в опорну зону. Луїс Енріке ні разу такого не робив в ПСЖ, але це випробовував його попередник Томас Тухель. Маркіньйос видав тоді один із найкращих сезонів, граючи саме на позиції опорного півзахисника.

Можливо, не з перших матчів Забарний стане залізно основним гравцем, але ближче до другого кола – так. Іллю дуже хотіли бачити в Парижі, його чекали й заради нього відмовлялися від інших кандидатів. Це вже заявка на те, що його будуть готувати до ролі лідера.

АПЛ — найсильніша європейська ліга. Тому навпаки є ризик, коли гравець із французького чемпіонату переходить до англійської Прем’єр-ліги, бо потрібна адаптація до більш топових суперників. У Забарного в цьому плані не повинно виникнути проблем. Йому потрібно не загубити себе в ПСЖ, а це вже залежить лише від нього.

Забарний як каталізатор вартості українських гравців на ринку ЄС

Перехід Забарного в ПСЖ особливо не вплине на вартість українських гравців прямо зараз, але це хороша перспектива. Він не перший українець, який переходить у топклуб. У нас є Андрій Лунін в «Реал Мадриді», Артем Довбик в «Ромі», Олександр Зінченко в «Арсеналі», і це без урахування українців, які виступають в Туреччині.

Звісно, коли українці представлені у топ-5 чемпіонатах, це добре, бо вони своєю грою привертають увагу до України загалом. І згодом це приведе до того, що скаути будуть частіше дивитися у бік українських гравців, і їм відкриватимуться нові горизонти. Але на все потрібен час.