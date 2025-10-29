В немецком городе Франкфурт 15–19 октября состоялась Франкфуртская книжная ярмарка. Это едва ли не самый масштабный литературный фестиваль Европы. В этом году там представили свежую статистику европейского книжного рынка. Гендиректор издательства «Ранок» Виктор Круглов, являвшийся участником делегации от украинских издателей, выделил ключевые цифры и проанализировал, что они означают для книжного рынка Украины

На Франкфуртской книжной ярмарке Федерация европейских издателей (FEP) представила свежую статистику книжного рынка. Объединенные данные 30 европейских стран – это не просто цифры в отчетах. Это зеркало, где украинские издатели могут увидеть вызовы индустрии и пути их преодоления.

Вот пять ключевых показателей, заставляющих задуматься о будущем книги в Украине.

Рекордный оборот книжного рынка ЕС – €24,9 млрд, но реальность более жестокая

Книжный рынок Европы в 2024 году достиг наивысшего оборота в истории – €24,9 млрд. Рост по отношению к предыдущему году – 2,2%. Казалось бы, оптимистично. Но если учесть инфляцию, реальный оборот составляет лишь €15,5 млрд против €22,2 млрд в 2007 году.

Иными словами, индустрия продает книг на ту же сумму, что и 17 лет назад, но это означает значительно меньший физический объем продаж. В 2024-м в ЕС было продано 2,5 млрд экземпляров книг. За последние четыре года этот показатель снизился на 5,1%.

Украинский рынок составляет около 6 млрд грн (€140–150 млн) – это менее 1% европейского рынка при населении, что составляет более 8% населения ЕС. По населению Украина могла бы претендовать на рынок в €2–3 млрд.

Мы только начинаем приближаться к европейским стандартам потребления книг. По количеству изданных книг на душу населения Украина отстает. В 2022-м было издано 0,23 бумажной книги на человека. Между тем в Польше этот показатель составляет 2,5 книги, а в Чехии и Словакии – три книги на человека.

Доля фикшн литературы в ЕС составляет 50,7%, учебной книги – 17,9%, академической и профессиональной литературы – 16,7%, детской литературы – 14,6%.

В Украине почти половина изданных книг – учебники, спонсируемые государством.

Цены на книги отстают от инфляции на 26%

За 20 лет цены на книги в Европе выросли всего на 38,3%, в то время как общая инфляция достигла 64,1%. Этот разрыв в 26% создает постоянное давление на маржинальность издателей.

Украинская реальность еще сложнее.

Средняя стоимость книги в 2024 году составила 280 грн (в Европе – €11,4, это примерно 560 грн). Это результат удорожания бумаги, печати и логистики. Покупательная же способность украинцев значительно ниже европейской. Если в Европе только 1,8% людей, не читающих книги, называют основным препятствием нехватку средств, то в Украине этот показатель составляет 28%.

Разрушительный удар по отрасли нанесли атаки на харьковские типографии «Фактор», «Триада», «Гуров и К», «Пэт», «Лидер». На этих мощностях печатается львиная часть всех украинских книг. Издательский рынок в результате этих ударов может уменьшиться на 40%, а печать учебников – на 50%. Только у издательства «Ранок» в Харькове сгорело более 100 000 книг, из них 62 000 учебников для средней школы.

Восстановление требует времени и инвестиций. В таких условиях баланс между себестоимостью и доступностью для читателя становится вопросом выживания индустрии.

Печатные книги – 82,9% рынка, но аудиокниги растут быстрее всего

Бумажные книги до сих пор доминируют в Европе, на них приходится 82,9% оборота. Но быстрее всего растет сегмент аудиокниг – 4,2% от всех продаж в 2024 году по сравнению с 3,5% в 2023-м. Электронные книги составляют 12,9% от оборота.

В Украине цифровая трансформация происходит медленнее. Доля электронных и аудиокниг оценивается в 4–8% общего рынка, по данным Украинского института книги (УИК). Это втрое меньше, чем в Европе. Причина – безнаказанность книжных пиратов.

Аудио- и электронные книги появляются в бесплатном доступе буквально через несколько дней после релиза, по опыту издательства «Ранок». Максимальное количество украинских аудиокниг на легальном рынке – несколько тысяч. В Европе можно купить миллионы тайтлов со всеми новинками и хитами включительно.

Больше всего в Европе читают женщины – почти 60%

Страны-лидеры в чтении – Швейцария, Дания, Швеция, Эстония, Финляндия и Норвегия. В скандинавских странах читает более 70% населения. Среди румын, сербов, турок и киприотов этот показатель составляет 30%.

Для сравнения: 34% украинцев в 2024-м не прочитали ни одной книги, свидетельствуют данные исследования УИК. Только 17% читают несколько раз в неделю и 14% – почти каждый день.

В Европе почти 60% читателей – женщины. Стенды с книгами есть в каждом европейском супермаркете. В Украине схожая статистика. Полагаю, это нужно учитывать, определяя приоритетные каналы продаж.

Самая тревожная цифра из исследования Федерации европейских издателей – почти половина европейцев в возрасте от 16 лет не читают книг. И основная причина – не отсутствие денег, а отсутствие интереса.

В Украине тоже существует проблема угасания интереса к чтению с возрастом. Дети шести–девяти лет остаются активными читателями, но с 9–10 лет интерес падает, согласно данным УИК. Среди не читающих только 23% утверждают, что родители приучали их к чтению, тогда как среди ежедневных читателей таких 70%.

Физические книжные магазины – 48,2% продаж, онлайн – 23,5%

Европейская статистика показывает снижение доли онлайн-продаж до 23,5%, тогда как физические книжные магазины удерживают 48,2% рынка. Это свидетельствует о том, что книжный магазин как пространство культурного опыта остается важным.

В Украине доля продаж в книжных магазинах также растет.

В 2023 году этот показатель составлял 41%, а в 2024-м уже 45% книг продавалось в магазинах. Количество книжных магазинов возросло с 422 (сентябрь 2023-го) до 461 (февраль 2024-го). Лидеры рынка демонстрируют поразительные результаты: «Книгарня Є» увеличила выручку до 1,04 млрд грн, открыв 22 новых магазина. Выручка «Книголенда» в первом полугодии 2025-го увеличилась на 83%.

Особенность Украины – почти 7% книг продается через соцсети, а 5% – во время книжных выставок и ярмарок.

Выводы для рынка Украины

Европейский опыт показывает, что книжный рынок находится под системным давлением: инфляция, изменение потребительских привычек, конкуренция с другими формами досуга. Но в то же время это индустрия с многовековой историей, которая умеет адаптироваться.

Для Украины ключевыми приоритетами должны стать:

инвестиции в инфраструктуру и восстановление типографских мощностей после атак;

развитие книжных магазинов и библиотек (один книжный магазин на 140 000 населения – это крайне низкий показатель);

развитие культуры чтения через системную работу с детьми и подростками;

поддержка разнообразия: малые издательства, независимые авторы, экспериментальные форматы создают живую экосистему;

мультиформатность: развитие аудиокниг, электронных изданий, подкастов о книгах, чтобы встречать читателя там, где ему удобно;

государственная поддержка, и не только финансовая, но и регуляторная: прозрачные конкурсы на издание учебников, налоговые стимулы, продвижение чтения на государственном уровне, льготное страхование, кредитование книгоиздательской отрасли.

Во второй половине 2025-го на книжном рынке ощутимый спад. Колоссальные скидки, которые можно увидеть в интернете – это из-за уменьшения продаж.

Сейчас поворотный момент – либо украинский книжный рынок расцветет, либо войдет в пике. Издатели и государство должны приложить совместные усилия, чтобы не упустить шанс на развитие потенциально миллиардной индустрии.

