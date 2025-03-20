Типографию «Фактор-Друк» в Харькове возобновили после российской атаки в мае прошлого года

Харьковская типография «Фактор-Друк» возобновила работу после российской ракетной атаки в мае 2024 года, сообщила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ущерб от удара по типографии оценивали более чем в €10 млн.
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Ключевые факты
- В результате российского удара по типографии 23 мая 2024-го погибли семь человек, более 1000 квадратных метров переплетного цеха были разрушены, писал основатель и президент группы компаний «Фактор» Сергей Политучий. Около 50 000 книг сгорели, рассказал президент Владимир Зеленский.
- Восстановление уничтоженного цеха и оборудования типографии профинансировал фонд американского миллиардера Говарда Баффета, рассказывала Свириденко на «Книжном Арсенале 2024».
- «Тогда мы искали помощи, – написала Свириденко. – Говард Баффет отписал первым: «Мы восстановим». И сегодня – фото восстановленного цеха».
- В сентябре 2024-го типография «Фактор-Друк» частично возобновила работу. Предприятие отремонтировало помещение, запустило новое оборудование и сфокусировалось на печати учебников к новому учебному году, рассказывала «Радио Свобода» гендиректор типографии Татьяна Гринюк.
Контекст
«Фактор-Друк» – один из самых крупных полиграфических комплексов Харькова и всей Украины, ежегодно печатавший около трети всего количества книг в стране, по словам Политучего. На долю типографии приходилось около 50% всех учебников в Украине, утверждал он.
«Фактор-Друк» работал со всеми ведущими украинскими издательствами. Из-за остановки работы типографии совокупная мощность типографий Украины сократилась на 40%, говорил Политучий на «Радио Свобода». Это привело к очереди на типографиях, повышению цен на полиграфические услуги и росту стоимости книг, рассказали Forbes представители книжного рынка.
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