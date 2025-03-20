Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Типографию «Фактор-Друк» в Харькове возобновили после российской атаки в мае прошлого года

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

1 хв читання

«Фактор-Друк» у Харкові після російської атаки 23 травня 2024 року /Сергей Политучий / facebook.com/sergey.polituchiy

Разрушенная в результате российской атаки типография «Фактор-Друк» в мае 2024 года. Фото Сергей Политучий/facebook.com/sergey.polituchiy Фото Сергей Политучий / facebook.com/sergey.polituchiy

Харьковская типография «Фактор-Друк» возобновила работу после российской ракетной атаки в мае 2024 года, сообщила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ущерб от удара по типографии оценивали более чем в €10 млн.

Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!

Ключевые факты

Типография «Фактор-Друк» возобновила работу /Facebook Юлии Свириденко

Типография «Фактор-Друк» после российского ракетного удара и после восстановления. Фото Facebook Юлии Свириденко

Типография «Фактор-Друк» в Харькове /Сергей Политучий / facebook.com/sergey.polituchiy

Разрушенная в результате российской атаки типография «Фактор-Друк» в мае 2024 года. Фото Сергей Политучий / facebook.com/sergey.polituchiy

Контекст

«Фактор-Друк» – один из самых крупных полиграфических комплексов Харькова и всей Украины, ежегодно печатавший около трети всего количества книг в стране, по словам Политучего. На долю типографии приходилось около 50% всех учебников в Украине, утверждал он.

«Фактор-Друк» работал со всеми ведущими украинскими издательствами. Из-за остановки работы типографии совокупная мощность типографий Украины сократилась на 40%, говорил Политучий на «Радио Свобода». Это привело к очереди на типографиях, повышению цен на полиграфические услуги и росту стоимости книг, рассказали Forbes представители книжного рынка.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні