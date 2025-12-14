Сериал «Юношество» о подростковом убийстве получил 142,6 млн просмотров, став вторым самым популярным шоу на Netflix. Комедия о Голливуде «Студия» – рекордсмен по количеству «Эмми». Forbes Ukraine рассказывает об этих и еще 13 сериалах 2025 года, которые получили самые высокие оценки от критиков и зрителей

Сериальный 2025 год богат на новые хиты и долгожданные возвращения. Среди громких новинок – сериал «Юношество», получивший 142,6 млн просмотров, став вторым самым популярным англоязычным шоу на Netflix. Однако еще выше зрители оценили драму «Питт» от Warner Bros., правдоподобно рассказывающую о работе врачей неотложной помощи.

В 2025-м вышли финальные сезоны сериалов «Андор» из франшизы «Звездных войн» и «Кобра Кай» о каратэ. Оба шоу получили высокие оценки от зрителей на IMDb и Rotten Tomatoes, пополнив подборку лучших сериалов года.