Серіал «Юнацтво» про підліткове вбивство отримав 142,6 млн переглядів, ставши другим найпопулярнішим шоу на Netflix. Комедія про Голівуд «Студія» – рекордсмен за кількістю «Еммі». Forbes Ukraine розповідає про ці та ще 13 серіалів 2025 року, які отримали найвищі оцінки від критиків і глядачів

Серіальний 2025 рік багатий на нові хіти та довгоочікувані повернення. Серед гучних новинок – серіал «Юнацтво», що отримав 142,6 млн переглядів, ставши другим найпопулярнішим англомовним шоу на Netflix. Проте ще вище глядачі оцінили драму «Пітт» від Warner Bros., що правдоподібно розповідає про роботу лікарів невідкладної допомоги.

У 2025-му вийшли фінальні сезони «Андор» із франшизи «Зоряних воєн» і серіалу «Кобра Кай» про карате. Обидва шоу отримали високі оцінки від глядачів на IMDb і Rotten Tomatoes, поповнивши добірку найкращих серіалів року.