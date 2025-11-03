Forbes Digital підписка
Дорогой эксперимент. Sweet TV выпустило реалити «Предатели» – психологическую игру в стиле «Мафии». Какие перспективы у шоу, где снялись Мандзюк и Логай

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

шоу Зрадники, Sweet.tv /пресс-служба Sweet.tv

Стриминг Sweet.tv выпустил адаптацию мирового реалити «Предатели». Какие перспективы у этого проекта? Фото пресс-служба Sweet.tv

Стриминг Sweet.tv выпустил адаптацию мирового реалити «Предатели». Это психологическая игра с элементами детектива, участники которой соперничают за 500 000 грн. Первый сезон дебютировал 31 октября. Его героями стали, в частности, инфлюэнсер Елена Мандзюк и актер Артур Логай. В чем особенности этого шоу для рынка и каковы его шансы на успех?

22 незнакомца собираются в таинственном замке, чтобы посоревноваться за 500 000 грн. Трое из них – «изменники». Днем они участвуют в челленджах вместе с другими игроками, чтобы увеличить призовой фонд. Ночью устраняют одного из конкурентов, «верных». «Верные» должны найти предателей до финала, иначе те заберут весь выигрыш.

Руководитель продакшна Sweet.tv Елена Кричковская увлеклась детективно-психологическим реалити «Предатели» (The Traitors) в 2022-м. Тогда она работала с британскими производителями шоу Studio Lambert. «На моих глазах страна влюблялась в новый формат», – говорит Кричковская.

Дебютный сезон «Предателей» в Великобритании просмотрели более 34 млн раз, по данным BBC. С тех пор аудитория шоу ежегодно растет. Первый эпизод третьего сезона посмотрели более 10 млн зрителей. Шоу получило 17 мировых наград, включая BAFTA и «Эмми», и более 25 адаптаций в разных странах.

