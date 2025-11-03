Стримінг Sweet.tv випустив адаптацію світового реаліті «Зрадники». Це психологічна гра з елементами детектива, учасники якої змагаються за 500 000 грн. Перший сезон дебютував 31 жовтня. Його героями стали, зокрема, інфлюенсерка Олена Мандзюк і актор Артур Логай. У чому особливості цього шоу для ринку та які в нього шанси на успіх?

22 незнайомці збираються в таємничому замку, щоб позмагатися за 500 000 грн. Троє з них – «зрадники». Удень вони беруть участь у челенджах разом з іншими гравцями, щоб збільшити призовий фонд. Уночі усувають одного з конкурентів, «вірних». «Вірні» мають знайти «зрадників» до фіналу, інакше ті заберуть весь виграш.

Керівниця продакшну Sweet.tv Олена Кричковська захопилася детективно-психологічним реаліті «Зрадники» (The Traitors) в 2022-му. Тоді вона працювала з британськими виробниками шоу, Studio Lambert. «На моїх очах країна закохувалася в новий формат», – каже Кричковська.

Дебютний сезон «Зрадників» у Великій Британії переглянули понад 34 млн разів, за даними BBC. Відтоді аудиторія шоу щороку зростає. Перший епізод третього сезону подивились понад 10 млн глядачів. Шоу отримало 17 світових нагород, включно з BAFTA і «Еммі», та понад 25 адаптацій у різних країнах.