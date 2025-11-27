Прослухати матеріал
Самые популярные современные украинские авторы – Илларион Павлюк и Макс Кидрук – выпустили новые романы. «Книга Эмиля» от «Видавництва Старого Лева» и «Коллапс» от «Бородатого тамарина» имеют стартовые тиражи в 20 000 экземпляров. Это в 8,5 раза больше средних тиражей в Украине, по данным Украинского института книги (УИК). Как писатели продвигают новинки?
«Мне зашла», «Только не торопитесь, я пять лет это писал», «Берите! Так, вам сказал, бегу дальше» и «Так я стал продавцом года» – лишь часть комментариев, которые писатель Илларион Павлюк оставил в Threads осенью 2025-го. Автор бестселлера «Я вижу, вас интересует тьма» активно отвечает на сообщения о своем новом романе – «Книге Эмиля».
Драма о приключениях девятилетнего Эмиля вышла в предпродажу 14 октября. Через неделю Павлюк стал звездой Threads, отвечая читателям на вопросы о своих книгах. Активность в соцсетях – реакция писателя на отзывы и обсуждение книги, ответила пресс-служба «Видавництва Старого Лева» на запрос Forbes Ukraine.
