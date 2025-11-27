Прослухати матеріал
Найпопулярніші сучасні українські автори – Ілларіон Павлюк і Макс Кідрук – випустили нові романи. «Книга Еміля» від Видавництва Старого Лева і «Колапс» від «Бородатого тамарина» мають стартові наклади у 20 000 примірників. Це у 8,5 раза більше, ніж середні тиражі в Україні, за даними Українського інституту книги. Як письменники просувають новинки?
«Мені зайшла», «Тільки не кваптеся, я пʼять років то писав», «Беріть! Так, вам сказав, біжу далі» і «Так я став продавцем року» – лише частина коментарів, які письменник Ілларіон Павлюк залишив у Threads восени 2025-го. Автор бестселера «Я бачу, вас цікавить пітьма» активно відповідає на дописи про свій новий роман – «Книгу Еміля».
Драма про пригоди девʼятирічного Еміля вийшла у передпродаж 14 жовтня. За тиждень Павлюк став зіркою Threads, відповідаючи читачам на запитання про свої книги. Активність у соцмережах – реакція письменника на відгуки й обговорення книги, відповіла пресслужба Видавництва Старого Лева на запит Forbes Ukraine.
