Касса – до 100 млн грн. «Антарктида» Птушкина стала второй самой кассовой украинской лентой времен большой войны. В чем ее секрет?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes
Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

«Антарктида», Птушкін, касові збори /предоставлено пресс-службой

«Антарктида» Птушкина заработала более 75 млн грн. Как фильм собрал полмиллиона зрителей и стал хитом? Фото предоставлено пресс-службой

За полтора месяца «Антарктида» тревел-блогера Антона Птушкина собрала в кинопрокате не менее 75 млн грн, подсчитал Forbes Ukraine. Ленту посмотрели около полумиллиона украинцев. Сколько она могла стоить и что обеспечило статус главного кинохита осени?

За семь недель проката в Украине документальный фильм «Антарктида» Антона Птушкина собрал, по подсчетам Forbes Ukraine, от 75 млн грн до 100 млн грн. Учитывая показатели отдельных кинотеатров (в Multiplex фильм собрал более 188 000 зрителей и 36 млн грн), «Антарктиду» посмотрели около полумиллиона украинцев.

Это рекорд для украинского документального кино и второй самый лучший показатель среди национальных фильмов с начала большой войны, говорит СЕО Multiplex Роман Романчук. «Антарктида» уступила только мультфильму «Мавка. Лесная песня» с украинским бокс-офисом в 156 млн грн и бюджетом в 187 млн ​​грн. Собеседник Forbes по киноиндустрии на условиях анонимности оценил стоимость производства фильма Птушкина в $60 000–70 000.

