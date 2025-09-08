Документальный фильм «Антарктида» Антона Птушкина вышел на больших экранах 4 сентября 2025 года. Бокс-офис ленты в двух самых крупных сетях кинотеатров – Multiplex и «Планета кино» – в первый уик-энд составил почти 7,2 млн грн, подсчитал Forbes Ukraine.
Подробности
- Более 25 000 билетов на фильм «Антарктида» общей стоимостью 4,87 млн грн приобрели зрители сети кинотеатров Multiplex с 4 по 7 сентября, говорит CEO Multiplex Роман Романчук.
- Еще 11 000 зрителей посмотрели фильм в кинотеатрах «Планета кино». Они сгенерировали 2,3 млн грн кассы, по словам СЭО сети «Планета кино» Натальи Байдан. «Если бы не постоянные тревоги в течение выходных, «Антарктида», безусловно, собрала бы еще больше», – добавляет она.
- Интерес зрителя к украинской документалистике растет, говорит Байдан. «Я бы сравнила результат [«Антарктиды». – Forbes Ukraine] с показателями фильма «2000 метров до Андреевки», – рассказывает она. Документальный фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова вышел в прокат 28 августа 2025 года и собрал почти 2 млн грн бокс-офиса в первый уик-энд. Это стало лучшим результатом среди документальных фильмов в 2025 году, по данным дистрибьютора «Артхаус Трафик».
- Предыдущий рекорд первой недели проката среди документальных лент также принадлежал фильму Птушкина. Лента «Мы, наши любимцы и война» в апреле 2024-го собрала 2,3 млн грн за первый уик-энд, опередив фильм «Яремчук: Несравненный мир красоты» с 1,9 млн грн бокс-офиса, документальное кино об ІТ «Первый код» с 975 000 грн 0 кассы и «20 дней в Мариуполе» с 531 000 грн кассы за первые четыре дня.
Контекст
«Антарктида» – второй полнометражный документальный фильм блогера Антона Птушкина. В марте 2025 года автор отправился на Южный полюс, чтобы снять работу украинских полярников на станции «Академик Вернадский».
Стартовав с 30-й Украинской антарктической экспедицией из города Пунта-Аренас (Чили), Птушкин прибыл в Антарктиду на украинском судне-ледоколе «Ноосфера». Он заснял путь к Антарктиде и неделю прожил на станции «Академик Вернадский», показав работу и быт полярников. Обратно Птушкин вернулся с 29-й антарктической экспедицией, которая до этого год провела на станции.
Работа над фильмом длилась полгода. Лента вышла в прокат 4 сентября.
