Документальный фильм «Антарктида» Антона Птушкина вышел на больших экранах 4 сентября 2025 года. Бокс-офис ленты в двух самых крупных сетях кинотеатров – Multiplex и «Планета кино» – в первый уик-энд составил почти 7,2 млн грн, подсчитал Forbes Ukraine.

Подробности

Контекст

«Антарктида» – второй полнометражный документальный фильм блогера Антона Птушкина. В марте 2025 года автор отправился на Южный полюс, чтобы снять работу украинских полярников на станции «Академик Вернадский».

Стартовав с 30-й Украинской антарктической экспедицией из города Пунта-Аренас (Чили), Птушкин прибыл в Антарктиду на украинском судне-ледоколе «Ноосфера». Он заснял путь к Антарктиде и неделю прожил на станции «Академик Вернадский», показав работу и быт полярников. Обратно Птушкин вернулся с 29-й антарктической экспедицией, которая до этого год провела на станции.

Работа над фильмом длилась полгода. Лента вышла в прокат 4 сентября.