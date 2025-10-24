За півтора місяця «Антарктида» тревел-блогера Антона Птушкіна зібрала в кінопрокаті щонайменше 75 млн грн, порахував Forbes Ukraine. Стрічку подивилися близько пів мільйона українців. Скільки вона могла коштувати та що забезпечило статус головного кінохіта осені?

За сім тижнів прокату в Україні документальний фільм «Антарктида» Антона Птушкіна зібрав, за підрахунками Forbes Ukraine, від 75 млн грн до 100 млн грн. Зважаючи на показники окремих кінотеатрів (у Multiplex фільм зібрав понад 188 000 глядачів і 36 млн грн), «Антарктиду» подивилися близько пів мільйона українців.

Це рекорд для українського документального кіно та другий найкращий показник серед національних фільмів від початку великої війни, каже СЕО Multiplex Роман Романчук. «Антарктида» поступилася лише мультфільму «Мавка. Лісова пісня» з українським бокс-офісом у 156 млн грн і бюджетом у 187 млн грн. Співрозмовник Forbes із кіноіндустрії на умовах анонімності оцінив вартість виробництва стрічки Птушкіна у $60 000–70 000.