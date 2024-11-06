Хумус и заправка для борща от Евгения Клопотенко. Шеф-инфлюенсер заходит в ритейл с инвестициями в €500 000. Есть ли для него место на рынке?

Хумус, фасоль и заправка для борща от шефа Евгения Клопотенко появились на полочках продуктовых сетей в начале октября. Клопотенко привлек €500 000 инвестиций, в планах – еще €1,5 млн и расширение линейки. Другой проект – онлайн-маркет «100шоп». Что ждет повара-инфлюенсера на рынке FMCG

«Хочу улучшить питание украинцев», – говорил в финале шоу «МастерШеф-2015» победитель проекта Евгений Клопотенко, 37. Девять лет спустя шеф-повар ведет телевизионные шоу, у него есть YouTube-канал и сайт на 2,5 млн посетителей, он развивает четыре ресторана, ферму и реформирует школьное питание. Финальный пазл в этой структуре – собственная торговая марка для массового рынка, говорит Клопотенко.

В октябре 2024 года в продаже появились хумусы, консервированная фасоль и заправка для борща. Продукты бренда «100 років» можно приобрести в 24 магазинах локальных киевских сетей. Дистрибуцию в регионах будут строить через партнеров, а с национальными сетями продолжаются переговоры.

До конца 2025 года Клопотенко планирует ежемесячно продавать 500 000 единиц товара и иметь оборот около 30 млн грн. «За первый месяц есть четыре–пять продаж из одного магазина в день», – говорит шеф. Вместе с маркой он запускает онлайн-магазин «100шоп».