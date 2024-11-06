Хумус і заправка для борщу від Євгена Клопотенка. Шеф-інфлюенсер заходить у ритейл з інвестиціями €500 000. Чи є для нього місце на ринку?

Хумус, квасоля та борщова заправка від шефа Євгена Клопотенка з’явилися на поличках продуктових мереж на початку жовтня. Клопотенко залучив €500 000 інвестицій, у планах – ще €1,5 млн і розширення лінійки. Інший проєкт – онлайн-маркет «100 шоп». Що чекає на кухаря-інфлюенсера на ринку FMCG

«Хочу покращити харчування українців», – казав у фіналі шоу «МастерШеф-2015» переможець проєкту Євген Клопотенко, 37. Девʼять років по тому шеф-кухар веде телевізійні шоу, має YouTube-канал і сайт на 2,5 млн відвідувачів, розвиває чотири ресторани, ферму та реформує шкільне харчування. Фінальний пазл у цій структурі – власна торгова марка для масового ринку, каже Клопотенко.

У жовтні 2024-го у продажу зʼявилися хумуси, консервована квасоля та заправка для борщу. Продукти бренду «100 років» можна придбати у 24 магазинах локальних київських мереж. Дистрибуцію в регіонах будуватимуть через партнерів, а з національними мережами тривають переговори.

До кінця 2025 року Клопотенко планує щомісяця продавати 500 000 одиниць товару і мати оборот близько 30 млн грн. «За перший місяць маємо чотири–п’ять продажів з одного магазину на день», – каже шеф. Разом із маркою він запускає онлайн-магазин «100 шоп».