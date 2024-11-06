Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Хумус і заправка для борщу від Євгена Клопотенка. Шеф-інфлюенсер заходить у ритейл з інвестиціями €500 000. Чи є для нього місце на ринку?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

Євген Клопотенко ритейл /надано пресслужбою

Шеф-кухар Євген Клопотенко виходить на ринок FMCG з 20 товарними позиціями. Це, зокрема, три види хумусів, шість різновидів консервованої квасолі та два варіанти заправки для борщу Фото надано пресслужбою

Хумус, квасоля та борщова заправка від шефа Євгена Клопотенка з’явилися на поличках продуктових мереж на початку жовтня. Клопотенко залучив €500 000 інвестицій, у планах – ще €1,5 млн і розширення лінійки. Інший проєкт – онлайн-маркет «100 шоп». Що чекає на кухаря-інфлюенсера на ринку FMCG

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного! 

«Хочу покращити харчування українців», – казав у фіналі шоу «МастерШеф-2015» переможець проєкту Євген Клопотенко, 37. Девʼять років по тому шеф-кухар веде телевізійні шоу, має YouTube-канал і сайт на 2,5 млн відвідувачів, розвиває чотири ресторани, ферму та реформує шкільне харчування. Фінальний пазл у цій структурі – власна торгова марка для масового ринку, каже Клопотенко.

У жовтні 2024-го у продажу зʼявилися хумуси, консервована квасоля та заправка для борщу. Продукти бренду «100 років» можна придбати у 24 магазинах локальних київських мереж. Дистрибуцію в регіонах будуватимуть через партнерів, а з національними мережами тривають переговори.

До кінця 2025 року Клопотенко планує щомісяця продавати 500 000 одиниць товару і мати оборот близько 30 млн грн. «За перший місяць маємо чотири–п’ять продажів з одного магазину на день», – каже шеф. Разом із маркою він запускає онлайн-магазин «100 шоп».

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні