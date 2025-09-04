4 сентября в 91 год скончался основатель бренда Armani и один из самых богатых людей Италии Джорджо Армани . Дизайнер и предприниматель, состояние которого в начале 2025-го Forbes оценил в $11,8 млрд , выпустил первую линейку мужской одежды 50 лет назад. Кому он оставил бизнес?

Культовый итальянский дизайнер Джорджо Армани умер 4 сентября 2025 года. «Он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям, разным и всегда новым проектам», – сообщила пресс-служба модного дома Armani.

Представив в 1975-м первую мужскую линейку, Армани дал старт собственному бренду. Компания переросла в модный дом с выручкой в ​​$2,4 млрд за 2024 год, пишет Forbes со ссылкой на финансовый отчет Armani Group.

Помимо одежды, обуви и аксессуаров, компании дома Armani производят косметику, очки, мебель и декор. В портфеле группы – бренды цветочного сервиса, кондитерских изделий и гостиниц.

Какое значение имела фигура Джорджо Армани и компании для модной индустрии?

Дизайнерская эпоха

Первую мужскую линейку pret-a-porter, то есть моделей готовой одежды, Армани представил в 1975 году в Милане вместе с партнером Серджио Галеотти. Годом позже вышла коллекция женской одежды, в которой дизайнер объединил изящество и строгость. Он строил бренд не только на идее, но и на грамотном менеджменте.

В 1980-м на экраны вышла кинолента «Американский жиголо» с актером Ричардом Гиром. Он был одет в фирменный наряд Armani, который сразу вызвал интерес у зрителей, пишет Vogue. «Это стало сенсацией, – вспоминал сам Армани в комментарии The Economist в 2017-м. – Все хотели знать, в чем был одет Гир». Бренд начал приобретать популярность.

В 1985-м партнер Армани и глава правления бренда Серджио Галеотти скончался. Джорджо взял на себя управление компанией. Доныне ему принадлежало 99,9% акций модного дома, пишет Forbes. Остальные 0,01% – миланскому фонду Giorgio Armani Foundation, который Армани основал в 2016-м для «обеспечения постоянного руководства компании на будущее». Бизнес модельера должен перейти в наследство его семье.

В 1985-м деловой партнер Армани – Серджио Галеотти, который являлся совладельцем и главой правления бренда, – умер. Фото Shutterstock

Компания итальянского дизайнера стремительно развивалась между 1990-м и 1995-м годами, но ее основатель чувствовал бремя успеха, пишет Vogue. «Я больше не мог рисковать, как раньше, и не мог позволить себе не продавать, – цитирует издание модельера. – Мой дизайн стал коммерческой ответственностью».

В то время появлялось все больше линеек: от одежды для сна до косметики. В начале 2000-х Армани запустил сеть отелей класса люкс в партнерстве с компанией Emaar Properties. А в 2008 году дизайнер приобрел миланскую баскетбольную команду «Олимпия».

За свою карьеру в мире моды Армани был пионером. К примеру, в 2007-м первым транслировал онлайн презентацию своей летней коллекции в Париже, пишет Forbes.

В феврале 2020-го Армани одним из первых среди крупных дизайнеров отменил показ моды из-за пандемии COVID-19 – в то же время коллекцию представили виртуально.

В 2022 году Армани провел показ своей линейки в полной тишине без музыкального сопровождения – в знак поддержки Украины во время полномасштабной войны.

Сила без агрессии

«Смерть Джорджо Армани – потеря не только для моды, но и для всей культуры стиля», – говорит соучредитель и креативный директор бренда Andreas Moskin Андрей Моськин. Армани сумел переосмыслить классический костюм и создать собственную вселенную, в которой комфорт и элегантность стали равнозначными, добавляет он. «Армани был примером того, как дизайнер может стать целой эпохой», – говорит Моськин.

«Мне больше всего запомнилось, как костюмы бренда в 1980-х повлияли на образ деловой женщины», – говорит основательница и дизайнер бренда J'amemme Юлия Ярмолюк. Итальянский дизайнер показал, что одежда может подчеркивать силу без излишней агрессии, добавляет она.

История Джорджо Армани может служить вдохновением для тех, кто начинал не с юности. «Армани создал свой бренд после 40 лет, – рассказывает Ярмолюк. – Это доказывает, что настоящий путь в моде не имеет возрастных границ».