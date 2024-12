Тот, кто определил эпоху. Основатель испанского бренда Mango Исак Андик построил сеть магазинов в 120 странах мира. Какое наследство он оставил после себя

Миллиардер и основатель испанского модного бренда Mango Исак Андик погиб 14 декабря в результате несчастного случая в горах Монтсеррат. Известие о смерти Андика подтвердил гендиректор Mango Тони Руис.

Один из самых богатых людей Испании, чье состояние Forbes оценил в $4 млрд, Исак Андик начинал свой путь, продавая футболки однокурсникам, пишет The Guardian. В 1984-м вместе со старшим братом Нахманом Исак открыл первый магазин Mango в Барселоне.

За 40 лет эмигрант из Турции построил сеть магазинов одежды, которая присутствует более чем в 120 странах. За это в марте 2024 года Андик получил награду за предпринимательскую карьеру от короля Испании Филиппа VI. «Вся моя любовь и признание за вашу отличную работу и бизнес-видение, которые превратили этот испанский бренд в мировой эталон моды», – написал 14 декабря в соцсети Х президент Испании Педро Санчез.

Чем известен Исак Андик и как ему удалось создать одну из самых крупных модных групп Европы?

Сделал моду доступной

Появление Mango стало прорывом в 1990-х и сделало моду более близкой и доступной, говорит основательница украинского бренда одежды One by One Лидия Сметана. «Исак Андик создал Mango как бренд, сочетающий стиль, элегантность и практичность, – рассказывает она. – В те времена, когда модный рынок был либо слишком дорогим, либо совсем некачественным, Mango стал золотой серединой».

В 2008 году компания запустила мужскую линейку одежды Mango Man, к рекламе которой привлекла французского футболиста Зинедина Зидана. Приглашение звезд стало фишкой бренда: Mango рекламировали Терри Ричардсон и Кейт Мосс, которую впоследствии сменила австралийская модель Миранда Керр.

На тот момент Исак Андик отошел от повседневного руководства компанией. В 2011-м он отправился в кругосветку на своем 53-метровом Nirvana Formentera – самом большом частном паруснике в Испании стоимостью €30 млн, писал Forbes España. Падение доходов Mango почти на 60% в течение следующих двух лет заставили Андика вернуться к управлению.

Компания сменила стратегию, снизила цены и вслед за главным конкурентом – Inditex – сделала больший акцент на модели быстрой моды, пишет Bloomberg. «Мы зашли слишком далеко, сосредоточившись на одежде для вечеринок и событий. Даже наши сотрудники не носили Mango», – говорил тогда генеральный менеджер и «правая рука» Андика Энрик Каси.

Слева направо: Исак Андик, Кейт Мосс и Терри Ричардсон на мероприятии бренда Mango. Фото Getty Images

Задал темп fashion-рынку

Исак Андик видел будущее бизнеса в международном расширении. В 1992 году компания вышла за пределы Испании, а в 2006-м открыла первый офис в Лос-Анджелесе. «Благодаря открытию магазинов в крупных городах по всему миру Mango стал глобальным брендом и изменил общий подход к моде», – говорит Сметана.

С 2018 года Андик покинул руководство компанией. Он пытался привлечь к семейному бизнесу троих детей, но участие в повседневной деятельности Mango сейчас принимает только старший сын Джонатан Андик. На место Исака Андика с 2020 года был назначен Тони Руис, бывший финдиректор Mango.

Руис продолжил стратегию глобальной экспансии. С 2023 года Mango усиливало присутствие за рубежом, прежде всего в США и Италии, открывая десятки новых магазинов. В настоящее время около 77% дохода компания получает за пределами Испании, пишет Financial Times. Сеть насчитывает более 2800 магазинов по всему миру, а к концу 2026 года запланировано открытие еще более 500 новых локаций.

Одним из первых взял курс на диджитализацию

Mango стала одной из первых fashion-компаний, начавших использовать интернет. В 1996 году компания запустила собственный сайт, а в 2000-м – онлайн-магазин в 15 странах ЕС. К концу 2022-го электронная коммерция генерировала 36% от общего оборота компании, по данным Mango.

«Бренд активно диджитализировался, и не в последнюю очередь – благодаря ценностям Исака Андика, – говорит маркетинг-директор Intertop Ukraine Антон Бокий. – Компания активно инвестирует в онлайн-ритейл, мобильное приложение и экспансию на новые рынки».

Для развития Mango использует Big Data, что позволяет предусмотреть тренды и спрос, говорит Сметана. «Mango также заботится об экологии: использует переработанные материалы, создает одежду из стойких тканей и работает над снижением вредных выбросов», – добавляет она. Благодаря этому Mango сохраняет популярность и лидерство среди европейских брендов, убеждена Сметана.

Конкуренция с Inditex

Zara – самый крупный конкурент Mango в борьбе за лидерство на национальном и европейском рынках быстрой моды, пишет Financial Times.

Mango и Inditex были основаны почти одновременно – последнюю создали на год позже, в 1985 году. Практически 40 лет обе компании конкурировали между собой, но Inditex вырвалась далеко вперед. Для сравнения: продажи Mango в 2023 году составили €3,1 млрд, тогда как Inditex в прошлом году продала товаров на €35,9 млрд.

«Трагическая новость для всех, кому посчастливилось знать Исака Андика, – сказала глава Inditex Марта Ортега. – Это огромная потеря для испанского делового мира и мирового сектора моды – в обоих мирах вклад Андика определил эпоху».