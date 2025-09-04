4 вересня у 91 рік помер засновник бренду Armani й один із найбагатших людей Італії Джорджо Армані . Дизайнер і підприємець, статки якого на початку 2025-го Forbes оцінив у $11,8 млрд , випустив першу лінійку чоловічого одягу 50 років тому. Кому він залишив бізнес?

Культовий італійський дизайнер Джорджо Армані помер 4 вересня 2025-го. «Він працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, колекціям, різним і завжди новим проєктам», – повідомила пресслужба модного дому Armani.

Представивши в 1975-му першу чоловічу лінійку, Армані дав старт власному бренду. Компанія переросла у модний дім із виторгом $2,4 млрд за 2024 рік, пише Forbes із посиланням на фінансовий звіт Armani Group.

Крім одягу, взуття й аксесуарів, компанії дому Armani виробляють косметику, окуляри, меблі та декор. У портфелі групи – бренди квіткового сервісу, кондитерських виробів і готелів.

Яке значення мала постать Джорджо Армані та його компанії для модної індустрії?

Дизайнер-епоха

Першу чоловічу лінійку pret-a-porter, тобто моделей готового одягу, Армані представив у 1975 році в Мілані разом із партнером Серджіо Галеотті. Роком пізніше вийшла колекція жіночого одягу, в якій дизайнер поєднав витонченість та строгість. Він будував бренд не лише на ідеї, а й на грамотному менеджменті.

У 1980-му на екрани вийшла кінострічка «Американський жиголо» з актором Річардом Гіром. Він був одягнений у фірмове вбрання Armani, яке одразу викликало інтерес у глядачів, пише Vogue. «Це стало сенсацією, – пригадував сам Армані в коментарі для The Economist у 2017-му. – Всі хотіли знати, в чому був одягнений Гір». Бренд почав здобувати популярність.

У 1985-му партнер Армані і голова правління бренду Серджіо Галеотті помер. Джорджо взяв на себе управління компанією. Донині йому належало 99,9% акцій модного дому, пише Forbes. Решта 0,01% – міланському фонду Giorgio Armani Foundation, який Армані заснував у 2016-му для «забезпечення постійного керівництва компанії на майбутнє». Бізнес модельєра має перейти у спадок його родині.

У 1985-му діловий партнер Армані – Серджіо Галеотті, який був співвласником і головою правління бренду, – помер. Фото Shutterstock

Компанія італійського дизайнера стрімко розвивалася між 1990-м і 1995-м роками, але її засновник відчував тягар успіху, пише Vogue. «Я більше не міг ризикувати, як раніше, і не міг дозволити собі не продавати, – цитує видання модельєра. – Мій дизайн став комерційною відповідальністю».

У той час зʼявлялося дедалі більше лінійок: від одягу для сну до косметики. На початку 2000-х Армані запустив мережу готелів класу «люкс» у партнерстві з компанією Emaar Properties. А в 2008-му дизайнер придбав міланську баскетбольну команду «Олімпія».

Упродовж своєї карʼєри у світі моди Армані був піонером. Наприклад, у 2007-му першим транслював онлайн презентацію своєї літньої колекції в Парижі, пише Forbes.

У лютому 2020-го Армані одним із перших серед великих дизайнерів скасував показ моди через пандемію COVID-19 – натомість колекцію представили віртуально.

У 2022 році Армані провів показ своєї лінійки в повній тиші без музичного супроводу – на знак підтримки України під час повномасштабної війни.

Сила без агресії

«Смерть Джорджо Армані – втрата не лише для моди, а й для всієї культури стилю», – каже співзасновник і креативний директор бренду Andreas Moskin Андрій Моськін. Армані зумів переосмислити класичний костюм і створити власний всесвіт, у якому комфорт і елегантність стали рівнозначними, додає він. «Армані був прикладом того, як дизайнер може стати цілою епохою», – каже Моськін.

«Мені найбільше запамʼяталося, як костюми бренду в 1980-х вплинули на образ ділової жінки», – каже засновниця і дизайнерка бренду J’amemme Юлія Ярмолюк. Італійський дизайнер показав, що одяг може підкреслювати силу без зайвої агресії, додає вона.

Історія Джорджо Армані може слугувати натхненням для тих, хто починав не з юності. «Армані створив власний бренд після 40 років, – розповідає Ярмолюк. – Це доводить, що справжній шлях у моді не має вікових меж».