Алексей Башкирцев научил тысячи украинских бизнесменов тратить большие деньги на здоровье и восстановление в Edem Resort Medical & SPA. Следующий шаг – масштабировать украинский опыт и сервис во всем мире
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
«Моя работа – о движении на высоких скоростях и повышенном стрессе, что сказывается на здоровье», – говорит дизайнер Руслан Багинский. Добавляет, что не последнюю роль в поддержке его эффективности играет Алексей Башкирцев, 50, главный врач Edem Resort Medical & SPA, с которым Багинский познакомился в 2019-м.
«Без Алексея многих проектов [бренда] Ruslan Baginskiy могло просто не состояться – он помогает мне держаться ментально и физически», – делится дизайнер.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.