Алексей Башкирцев научил тысячи украинских бизнесменов тратить большие деньги на здоровье и восстановление в Edem Resort Medical & SPA. Следующий шаг – масштабировать украинский опыт и сервис во всем мире

«Моя работа – о движении на высоких скоростях и повышенном стрессе, что сказывается на здоровье», – говорит дизайнер Руслан Багинский. Добавляет, что не последнюю роль в поддержке его эффективности играет Алексей Башкирцев, 50, главный врач Edem Resort Medical & SPA, с которым Багинский познакомился в 2019-м.

«Без Алексея многих проектов [бренда] Ruslan Baginskiy могло просто не состояться – он помогает мне держаться ментально и физически», – делится дизайнер.