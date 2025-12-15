Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Миллионы на детоксе. Бизнесмен Алексей Волошин и врач Алексей Башкирцев восстанавливают и лечат самых богатых в Edem Resort. Как устроен этот бизнес?

из личного архива
Forbes

9 хв читання

Волошин, Башкірцев, Edem Resort /Ирина Решетюк для Forbes Ukraine

СЕО Edem Resort Алексей Волошин (слева) и главный врач Алексей Башкирцев убеждены: настоящий люксовый гостиничный и медицинский сервис невозможен без эмпатии, а эффективное восстановление — без комплексного подхода Фото Ирина Решетюк для Forbes Ukraine

Алексей Башкирцев научил тысячи украинских бизнесменов тратить большие деньги на здоровье и восстановление в Edem Resort Medical & SPA. Следующий шаг – масштабировать украинский опыт и сервис во всем мире

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

«Моя работа – о движении на высоких скоростях и повышенном стрессе, что сказывается на здоровье», – говорит дизайнер Руслан Багинский. Добавляет, что не последнюю роль в поддержке его эффективности играет Алексей Башкирцев, 50, главный врач Edem Resort Medical & SPA, с которым Багинский познакомился в 2019-м.

«Без Алексея многих проектов [бренда] Ruslan Baginskiy могло просто не состояться – он помогает мне держаться ментально и физически», – делится дизайнер.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні