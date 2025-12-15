Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Мільйони на детоксі. Бізнесмен Олексій Волошин і лікар Олексій Башкірцев відновлюють і лікують найбагатших у Edem Resort. Як влаштований цей бізнес?

Дар'я Трапезнікова /з особистого архіву
Дар'я Трапезнікова
Forbes

9 хв читання

Волошин, Башкірцев, Edem Resort /Ірина Решетюк для Forbes Ukraine

СЕО Edem Resort Олексій Волошин (ліворуч) та головний лікар Олексій Башкірцев переконані: справжній люксовий готельний і медичний сервіс неможливий без емпатії, а ефективне відновлення — без комплексного підходу Фото Ірина Решетюк для Forbes Ukraine

Олексій Башкірцев навчив тисячі українських бізнесменів витрачати великі гроші на здоровʼя та відновлення в Edem Resort Medical & SPA. Наступний крок – масштабувати український досвід і сервіс в усьому світі

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

«Моя робота – про рух на високих швидкостях та підвищений стрес, що позначається на здоров’ї», – каже дизайнер Руслан Багінський. Додає, що не останню роль у підтримці його ефективності відіграє Олексій Башкірцев, 50, головний лікар Edem Resort Medical & SPA, з яким Багінський познайомився у 2019-му.

«Без Олексія багатьох проєктів [бренду] Ruslan Baginskiy могло просто не відбутися – він допомагає мені триматися ментально й фізично», – ділиться дизайнер.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні