Олексій Башкірцев навчив тисячі українських бізнесменів витрачати великі гроші на здоровʼя та відновлення в Edem Resort Medical & SPA. Наступний крок – масштабувати український досвід і сервіс в усьому світі

«Моя робота – про рух на високих швидкостях та підвищений стрес, що позначається на здоров’ї», – каже дизайнер Руслан Багінський. Додає, що не останню роль у підтримці його ефективності відіграє Олексій Башкірцев, 50, головний лікар Edem Resort Medical & SPA, з яким Багінський познайомився у 2019-му.

«Без Олексія багатьох проєктів [бренду] Ruslan Baginskiy могло просто не відбутися – він допомагає мені триматися ментально й фізично», – ділиться дизайнер.