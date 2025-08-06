Сериал «Уэнздей» Тима Бертона – самое популярное англоязычное шоу Netflix. Второй сезон стартует 6 августа: в нем сыграет Леди Гага и появится ряд новых героев. В чем секрет успеха «Уэнздей» и что нужно знать о втором сезоне?

Рекорды «Уэнздей». Как шоу стало хитом

Черная комедия «Уэнздей» о девушке из семьи Адамсов увлекла мир в конце 2022-го и остается самым популярным англоязычным сериалом на Netflix. Первый сезон входит в топ-10 в 93 странах и имеет более 252 млн просмотров.

Популярнее его на Netflix стал лишь первый сезон «Игры в кальмара», который посмотрели 265 млн раз.

Чтобы собрать миллиард часов просмотров, «Уэнздей» понадобилось три недели. Помогли соцсети: в TikTok и на других платформах завирусился танец главной героини, которую сыграла Дженна Ортега.

От тренда неожиданно выиграла певица Леди Гага – ее трек Bloody Mary фанаты сериала наложили на хореографию Ортеги. Количество стримов песни выросло на 415% после выхода шоу, сообщал Billboard. Только одно фан-видео с танцем собрало 621 млн просмотров на YouTube.

Первый сезон «Уэнздей» наградили четырьмя премиями «Эмми» Фото Tudum

Что еще способствовало успеху? В первую очередь популярность «Семейки Адамсов» и заимствования из «Гарри Поттера», пишет The Guardian. События сериала разворачиваются в вымышленной школе «Невермор», где учатся дети оборотней, вампиров, сирен и других «изгоев».

Первый сезон «Уэнздей» наградили четырьмя премиями «Эмми», в частности, за декорации и костюмы. Ортегу номинировали как лучшую актрису в комедийном сериале. Шоу получило оценку 8.0 на IMDb и преимущественно положительные отзывы критиков.

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов и будет разделен на две части. Первые четыре серии доступны на Netflix с 6 августа. Продолжение шоу выйдет 3 сентября 2025 года.

Еще до выхода второй части сериал был продлен на третий сезон, сообщал Netflix.

Трейлер второго сезона сериала «Уэнздей». Источник: Netflix

О чем второй сезон «Уэнздей»

В первом сезоне Уэнздей, новоприбывшая студентка «Невермора», расследует серию загадочных убийств. События разворачиваются в городе Иерихон, где обычные люди живут рядом со сверхъестественными существами. Разоблачив убийц, Уэнздей с помощью других студентов предотвращает свою смерть и уничтожение всех «изгоев» в Иерихоне.

Во второй главе Уэнздей ждут «новые враги и беды, а также старые противники», говорится на портале Netflix Tudum. В «Невермор» вступает младший брат героини Пагсли, семейные конфликты Адамсов усложняются, а Уэнздей видит зловещий сон: ее лучшая подруга и соседка по комнате Энид Синклер умирает, и виновата в этой смерти сама Адамс.

«В новом сезоне путешествие Уэнздей мрачнее и сложнее», – отмечают сопродюсеры Альфред Гоф и Майлз Миллар. «Есть целый эпизод, построенный на слешерах, мы делаем много отсылок к ужасам», – сказала Ортега в интервью Collider. В то же время создатели обещают сохранить характерный черный юмор.

«В новом сезоне путешествие Уэнздей мрачнее и сложнее», – отмечают создатели сериала Фото Tudum

Самое масштабное производство в Ирландии

Съемки сериала переехали из Румынии в Ирландию, производством занимается студия MGM Television. Локациями второго сезона «Уэнздей» стали замки Пауэрскорт и Чарлвилл, а также кладбище Динсгрейндж в Дублине, по данным портала Tourism Ireland.

Второй сезон «Уэнздей» – самый дорогой из всех кино и сериалов, произведенных в Ирландии, сообщало Variety со ссылкой на государственное агентство развития кинематографии Screen Ireland. Помимо «Уэнздей», MGM Television снимала в Ирландии сериал «Викинги».

Бюджет шоу не раскрывают. К примеру, один эпизод сериала «Странные чудеса», являющегося третьим по популярности англоязычным шоу Netflix, стоит $30 млн, по данным The Wall Street Journal.

Второй сезон «Уэнздей» – самый дорогой из всех кино и сериалов, произведенных в Ирландии Фото Tudum

Леди Гага и другие новые герои

Генеалогическое дерево Адамсов во втором сезоне пополнила Гестер Фрамп – бабушка Уэнздей, которую сыграла британская актриса Джоанна Ламли. По сюжету, Фрамп является владелицей компании Frump Mortuaries – одного из самых успешных бизнесов Америки, принадлежащих «изгоям», пишет Tudum.

Стив Бушеми («Большой Лебовски», «Фарго») присоединился к касту в качестве нового директора академии «Невермор».

Камео во второй части сезона получила Леди Гага. Она будет играть «легендарную учительницу «Невермора» Розалин Ротвуд, сообщили создатели шоу. Кроме того, во втором сезоне будет звучать трек Гаги Dead Dance, пишет Variety. Песня и клип выйдут в сентябре, отмечает издание.