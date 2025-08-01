Украинский режиссер Андрей Приймаченко получил компенсацию от компании HBO, которая без разрешения использовала его произведение – визуализацию телефонного разговора диспетчеров – в мини-сериале «Чернобыль». Стороны пришли к согласию по поводу авторства Примаченко после рассмотрения дела в суде, рассказал он Forbes Ukraine.

«Соглашение с HBO заключено», – написал украинский режиссер Андрей Приймаченко 1 августа 2025 года на своей странице Facebook. Спустя шесть лет после премьеры мини-сериала «Чернобыль» ему удалось доказать авторство одного из эпизодов, использованных создателями проекта – компанией HBO.

Суд завершился мировым соглашением с выплатой разового финансового вознаграждения, говорит Приймаченко Forbes Ukraine. Сумму компенсации и условия выплаты он не разглашает из-за конфиденциальности договора.

Почему рассмотрение дела длилось шесть лет?

За что HBO выплатила компенсацию Приймаченко

Пятисерийный мини-сериал «Чернобыль» от HBO вышел в мае 2019 года. Сценарий написал американец Крэйг Мезин, срежиссировал проект швед Юган Рэнк. Сюжет построен вокруг событий после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции.

Сериал получил мировое признание, получив три награды премии «Эмми» в сентябре 2019 года и два «Золотых глобуса» в январе 2020-го. Рейтинг «Чернобыля» от кинокритиков на платформе Rotten Tomatoes – 95%.

Создателей проекта обвинили в нарушении авторских прав. Режиссер Андрей Приймаченко сообщил об использовании в первом эпизоде сериала его работы – визуализации телефонных переговоров диспетчера пожарной связи с диспетчерами Чернобыльской АЭС. В сравнительном видео Примаченко показал идентичность фрагментов.

Сравнение фрагментов сериала «Чернобыль» и работы Андрея Приймаченко.

«Произведение было скопировано без моего ведома и разрешения, – рассказывал режиссер. – На доброжелательное обращение к компании-производителю сериала я получил довольно дерзкие ответы».

Приймаченко обращался к режиссеру «Чернобыля» Мезину, впрочем юристы HBO утверждали, что видео уникально и создано командой сериала. После этого автор решил идти судебным путем.

Режиссер сериала «Чернобыль» Крэйг Мезин. Фото Getty Images

Рассмотрение дела в суде длилось с ноября 2023-го. Интересы Приймаченко представляли украинская юридическая компания Law Net и американская Doniger/Burroughs, которые вели весь процесс на территории США. «Суд в США – тяжелое и дорогое дело, особенно если ты гражданин Украины во время войны», – говорит он.

Когда Приймаченко с юристами только начал работать над делом, мир застыл под давлением пандемии, говорит он. В 2022 году дело отошло на второй план из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

«Надо было предоставить большой объем информации и документов и донести это до американских адвокатов, поскольку наши системы законодательства отличаются», – описывает процесс режиссер.

В итоге в результате процесса в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка стороны пришли к мировому соглашению.

«С самого начала моей целью было восстановить справедливость, – отметил Приймаченко. – Из какой бы страны ни была компания, нельзя брать чужое произведение и делать вид, будто ничего не произошло».