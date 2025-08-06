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Найхітовіший серіал Netflix повертається. Виходить другий сезон «Венздей». Чого від нього очікувати?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

3 хв читання

«Венздей» другий сезон /Tudum

Що треба знати про другий сезон «Венздей»? Цікаві факти про найпопулярніше англомовне шоу Netflix Фото Tudum

Серіал «Венздей» Тіма Бертона – найпопулярніше англомовне шоу Netflix. Другий сезон стартує 6 серпня: у ньому зіграє Леді Гага та з’явиться низка нових героїв. У чому секрет успіху «Венздей» та що треба знати про другий сезон?

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Рекорди «Венздей». Як шоу стало хітом

Чорна комедія «Венздей» про дівчину з родини Адамсів захопила світ наприкінці 2022-го й залишається найпопулярнішим англомовним серіалом на Netflix. Перший сезон входить до топдесятки в 93 країнах і має понад 252 млн переглядів.

Популярнішим за нього на Netflix став лише перший сезон «Гри в кальмара», який подивилися 265 млн разів.

Щоб зібрати мільярд годин переглядів, «Венздей» знадобилися три тижні. Допомогли соцмережі: у TikTok та на інших платформах завірусився танок головної героїні, яку зіграла Дженна Ортега.

Від тренду несподівано виграла співачка Леді Гага – її трек Bloody Mary фанати серіалу «наклали» на хореографію Ортеги. Кількість стримів пісні зросла на 415% після виходу шоу, повідомляв Billboard. Лише одне фан-відео з танцем зібрало 621 млн переглядів на YouTube.

серіал «Венздей» цікаві факти /Tudum

Перший сезон «Венздей» нагородили чотирма преміями «Еммі» Фото Tudum

Що ще сприяло успіху? Насамперед популярність «Сімейки Адамсів» і запозичення з «Гаррі Поттера», пише The Guardian. Події серіалу розгортаються у вигаданій школі «Невермор», де навчаються діти вовкулак, вампірів, сирен та інших «ізгоїв».

Перший сезон «Венздей» нагородили чотирма преміями «Еммі», зокрема за декорації та костюми. Ортегу номінували як найкращу акторку в комедійному серіалі. Шоу отримало оцінку 8.0 на IMDb та переважно позитивні відгуки критиків.

Другий сезон складатиметься з восьми епізодів і буде поділений на дві частини. Перші чотири серії доступні на Netflix із 6 серпня. Продовження шоу вийде 3 вересня 2025-го. 

Ще до виходу другої частини серіал було продовжено на третій сезон, повідомляв Netflix.

Трейлер другого сезону серіалу «Венздей». Джерело: Netflix

Про що другий сезон «Венздей»

У першому сезоні Венздей, новоприбула студентка «Невермору», розслідує серію загадкових убивств. Події розгортаються в місті Єрихон, де звичайні люди живуть поряд із надприродними істотами. Викривши вбивць, Венздей з допомогою інших студентів запобігає власній смерті та знищенню всіх «ізгоїв» у Єрихоні.

У другому розділі на Венздей чекають «нові вороги та біди, а також старі супротивники», йдеться на порталі Netflix Tudum. До «Невермору» вступає молодший брат героїні Пагслі, сімейні конфлікти Адамсів ускладнюються, а Венздей бачить зловіщий сон: її найкраща подруга й сусідка по кімнаті Енід Сінклер помирає, і винна в цій смерті сама Адамс.

«У новому сезоні подорож Венздей похмуріша та складніша», – зазначають співпродюсери Альфред Гоф і Майлз Міллар. «Є цілий епізод, побудований на слешерах, ми робимо багато відсилань до жахів», – сказала Ортега в інтерв’ю Collider. Водночас творці обіцяють зберегти характерний чорний гумор.

«Венздей» другий сезон /Tudum

«У новому сезоні подорож Венздей похмуріша та складніша», – зазначають творці серіалу Фото Tudum

Наймасштабніше виробництво в Ірландії

Зйомки серіалу переїхали з Румунії до Ірландії, виробництвом займається студія MGM Television. Локаціями другого сезону «Венздей» стали замки Пауерскорт і Чарлвілл, а також кладовище Дінсгрейндж у Дубліні, за даними порталу Tourism Ireland.

Другий сезон «Венздей» – найдорожчий з-поміж усіх кіно і серіалів, вироблених в Ірландії, повідомляло Variety з посиланням на державне агентство розвитку кінематографії Screen Ireland. Крім «Венздей», MGM Television знімала в Ірландії серіал «Вікінги».

Бюджет шоу не розкривають. Наприклад, один епізод серіалу «Дивні дива», що є третім за популярністю англомовним шоу Netflix, коштує $30 млн, за даними The Wall Street Journal.

серіал «Венздей» другий сезон /Tudum

Другий сезон «Венздей» – найдорожчий з-поміж усіх кіно і серіалів, вироблених в Ірландії Фото Tudum

Леді Гага та інші нові герої

Генеалогічне дерево Адамсів у другому сезоні поповнила Гестер Фрамп – бабуся Венздей, яку зіграла британська акторка Джоанна Ламлі. За сюжетом, Фрамп є власницею компанії Frump Mortuaries – одного з найуспішніших бізнесів Америки, що належать «ізгоям», пише Tudum.

Стів Бушемі («Великий Лебовські», «Фарґо») приєднався до касту в ролі нового директора академії «Невермор».

Камео в другій частині сезону отримала Леді Гага. Вона гратиме «легендарну вчительку «Невермору» Розалін Ротвуд, повідомили творці шоу. Крім того, в другому сезоні звучатиме трек Гаги Dead Dance, пише Variety. Пісня та кліп вийдуть у вересні, зазначає видання.

«Венздей» актори /Tudum

Бабусю Венздей Гестер Фрамп зіграла британська акторка Джоанна Ламлі Фото Tudum

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