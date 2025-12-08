В мире информационной перегрузки и искусственного интеллекта книги продолжают сохранять свою уникальность. Исследование Bain & Company доказывает, что они имеют преимущества, которые позволяют им оставаться важными для человечества в будущем. Основатель издательства «Лаборатория» и мобильного сервиса Librarius Антон Мартынов, который сейчас является младшим сержантом ВСУ, рассказывает, почему книги продолжают удерживать внимание людей и как книжной индустрии не проиграть гонку с цифровыми технологиями
Мир переживает эпоху информационной перегрузки. Алгоритмы соревнуются за наш взгляд, а искусственный интеллект создает тексты со скоростью, которую люди не способны превзойти.
На этом фоне издательская индустрия часто выглядит архаично: медленные процессы, сложные цепи поставок, зависимость от физического товара. Но исследование международной консалтинговой компании Bain & Company доказывает, что книги имеют уникальные преимущества, которые позволяют им оставаться релевантными в будущем. Более 60% опрошенных компанией людей ответили, что уделяют книге полное внимание, когда читают ее. Это уровень внимания, который не имеет аналогов в видео или социальных сетях – 15% и 9% соответственно.
Три ключевых направления развития
В исследовании выделяют три стратегии, которые помогут книжной индустрии расти.
Привлекать новых читателей. Форматы, соответствующие современному медиаповедению, помогают охватить людей с разным типом внимания: аудиокниги, графические романы, интерактивные приложения.
Увеличивать активность действующих читателей. Социальные сообщества, клубы, рекомендации друзей – это главные драйверы продаж. «Рекомендовали семья/друзья/сообщество» остается самым сильным мотиватором выбора книги.
Повышать ценность каждого читателя. Монетизация интеллектуальной собственности включает премиальные издания, мерч, кроссмедийные продукты. В мире, где контент легко копируется, аутентичность и авторский голос становятся конкурентными преимуществами.
Человеческий авторитет в эпоху ИИ
Более 70% респондентов заявили, что они неохотно будут читать книги, созданные или существенно измененные с помощью искусственного интеллекта.
Уникальный авторский стиль и редактирование человеком становятся «валютой» для современного читателя, подтверждают данные Bain. В «Лаборатории» мы принципиально не используем ИИ для переводов, хотя периодически тестируем, как алгоритмы справляются, чтобы держать руку на пульсе.
Что мы видим сейчас: на 80% можно понять, о чем текст, но наслаждения от чтения нет, а иногда ИИ добавляет детали, которых на самом деле нет. Только сильный редактор может заметить такие «ямы на дороге», поэтому мы сейчас не рискуем репутацией бренда.
Технологии как инструмент, а не замена
Bain советует использовать технологии и аналитику для оптимизации процессов: маркетинг, производство, планирование. Сэкономленные ресурсы можно перенаправить на творческую часть – авторов, иллюстраторов, редакторов.
Издательские процессы должны сосредотачиваться на повышении эффективности с помощью технологий и аналитики, позволяя человеческому творчеству оставаться в центре создания ценности, подчеркивается в исследовании.
Книга как сервис мышления
Я убежден: книга – это не предмет, а процесс мышления. Формат может быть разным: бумага, экран, аудио. Но само действие – когда человек пропускает текст через собственное мышление, превращает слова в образы и смыслы – это одна из последних форм человеческого достоинства. Bain подтверждает, что в мире информационной перегрузки эта глубина внимания становится стратегическим преимуществом книг.
Книга превращается в сервис, формирующий культуру мышления, образование, самоидентификацию и общественный диалог. Она становится инструментом культурной устойчивости, позволяющим человеку оставаться человеком.
Вывод: ренессанс возможен
Можно оставить книгу архаичной вещью или превратить ее в инструмент культурной и экономической устойчивости. Bain показывает, что возможности есть и конкретные: новые форматы, социальные сообщества, монетизация IP, оптимизация операций.
Индустрия, которая объединит технологии и человеческое творчество, имеет шанс стать культурным и экономическим двигателем.
Книги – это не прошлое. Они технология будущего, которая позволяет людям глубоко мыслить и размышлять, утверждается в исследовании Bain.
Книга – это не просто медиа. Это последняя линия обороны человеческого достоинства в мире переизбытка контента. И если рынок выдержит, выиграет не только бизнес, но и общество.
