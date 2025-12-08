У світі інформаційного перенавантаження та штучного інтелекту книжки продовжуєють зберігати свою унікальність. Дослідження Bain & Company доводить, що вони мають переваги, які дозволяють їм залишатися важливими для людства в майбутньому. Засновник видавництва «Лабораторія» та мобільного сервісу Librarius Антон Мартинов, який наразі є молодшим сержантом ЗСУ, розповідає, чому книжки продовжують утримувати увагу людей і як книжковій індустрії не програти перегони з цифровими технологіями.

Світ переживає епоху інформаційного перенавантаження. Алгоритми змагаються за наш погляд, а штучний інтелект виробляє тексти зі швидкістю, яку люди не здатні перевершити.

На цьому тлі видавнича індустрія часто виглядає архаїчно: повільні процеси, складні ланцюги постачання, залежність від фізичного товару. Але дослідження міжнародної консалтингової компанії Bain & Company доводить, що книжки мають унікальні переваги, які дозволяють їм залишатися релевантними у майбутньому. Понад 60% опитаних компанією людей відповіли, що приділяють книзі повну увагу, коли читають її. Це рівень уваги, який не має аналогів у відео чи соціальних мережах – 15% та 9% відповідно.

Три ключові напрями розвитку

У дослідженні виділяють три стратегії, які допоможуть книгоіндустрії рости.

Залучати нових читачів. Формати, що відповідають сучасним медіаповедінкам, допомагають охопити людей із різним типом уваги: аудіокнижки, графічні романи, інтерактивні додатки.

Збільшувати активність чинних читачів. Соціальні спільноти, клуби, рекомендації друзів – це головні драйвери продажів. «Рекомендував сім’я/друзі/спільнота» залишається найсильнішим мотиватором вибору книжки.

Підвищувати цінність кожного читача. Монетизація інтелектуальної власності включає преміальні видання, мерч, кросмедійні продукти. У світі, де контент легко копіюється, автентичність і авторський голос стають конкурентними перевагами.

Людський авторитет в епоху ШІ

Понад 70% респондентів заявили, що вони неохоче читатимуть книги, створені або суттєво змінені за допомогою штучного інтелекту.

Унікальний авторський стиль і редагування людиною стають «валютою» для сучасного читача, підтверджують дані Bain. У «Лабораторії» ми принципово не використовуємо ШІ для перекладів, хоча періодично тестуємо, як алгоритми справляються, щоб тримати руку на пульсі.

Що ми відзначаємо зараз: на 80% можна зрозуміти, про що текст, але насолоди від читання немає, а іноді ШІ додає деталі, яких насправді немає. Лише сильний редактор може помітити такі «ями на дорозі», тому ми зараз не ризикуємо репутацією бренду.

Технології як інструмент, а не заміна

Bain радить використовувати технології та аналітику для оптимізації процесів: маркетинг, виробництво, планування. Заощаджені ресурси можна перенаправити на творчу частину – авторів, ілюстраторів, редакторів.

Видавничі процеси повинні зосереджуватися на підвищенні ефективності за допомогою технологій та аналітики, дозволяючи людській творчості залишатися в центрі створення цінності, підкреслюється в дослідженні.

Книжка як сервіс мислення

Я переконаний: книжка – це не предмет, а процес мислення. Формат може бути різним: папір, екран, аудіо. Але сама дія – коли людина пропускає текст через власне мислення, перетворює слова на образи та сенси – це одна з останніх форм людської гідності. Bain підтверджує, що у світі інформаційного перенавантаження ця глибина уваги стає стратегічною перевагою книжок.

Книжка перетворюється на сервіс, що формує культуру мислення, освіту, самоідентифікацію та суспільний діалог. Вона стає інструментом культурної стійкості, що дозволяє людині залишатися людиною.

Висновок: ренесанс можливий

Можна залишити книжку архаїчною річчю або перетворити її на інструмент культурної та економічної стійкості. Bain показує, що можливості є і конкретні: нові формати, соціальні спільноти, монетизація IP, оптимізація операцій.

Індустрія, яка об’єднає технології та людську творчість, має шанс стати культурним і економічним двигуном.

Книги – це не минуле. Вони – технологія майбутнього, яка дозволяє людям глибоко мислити та розмірковувати, стверджується в дослідженні Bain.

Книжка – це не просто медіа. Це остання лінія оборони людської гідності у світі надлишку контенту. І якщо ринок витримає – виграє не лише бізнес, а й суспільство.