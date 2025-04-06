«Печа-куча» в Лубнах. Алекс Лисситса издал в Германии книгу «Моя дикая нация» о спасении ИМК, войне и Украине. Forbes Ukraine перевел отрывок

В книге «Моя дикая нация» глава одной из крупнейших украинских агрокомпаний ИМК Алекс Лисситса рассказывает историю бизнеса и делится личным опытом войны. В Германии было продано 5000 экземпляров. Forbes Ukraine публикует отрывок о том, как нестандартная техника презентаций помогла Лисситсе вывести компанию из крупнейшего кризиса

Летом 2022 года одна из крупнейших украинских агрокомпаний ИМК Александра Петрова была на грани: привычные пути экспорта закрыты, четверть земельного фонда непригодна для обработки, доходы приближаются к нулю. «Мне нужен был инструмент, чтобы заставить команду выйти из негатива и думать о будущем», – вспоминает глава наблюдательного совета ИМК Алекс Лисситса. Таким инструментом для него стала «печа-куча» – полушутливая техника презентаций родом из Японии.

В июле Лисситса собрал 30 топ-менеджеров ИМК в Лубнах. Каждый привез с собой презентацию на 20 слайдов продолжительностью 20 секунд – по правилам «печа-куча». Это был переломный момент для ИМК – результатом встречи стало решение о выходе из молочного бизнеса, спасительное для компании, пишет Лисситса в книге «Моя дикая нация».

Книга вышла в немецком издательстве С.H.Beck в мае 2024-го. В ней Лисситса откровенно рассказывает о бизнесе, опыте войны, отношениях с чиновниками и президентами. В Германии издание приобрели 5000 человек, по информации С.H.Beck.

Идея книги родилась осенью 2022-го – после очередного выступления Лисситсы в Берлине, где он рассказывал депутатам Бундестага о значении украинского агросектора для Европы. Описывал и собственные будни в ИМК в условиях войны. «Ко мне подошла журналистка и сказала, что об этом следует написать», – рассказывает Лисситса.

Над книгой он работал больше года. Текст ориентирован на иностранцев и повествует об особенностях украинского общества. В то же время в нем много личного опыта Лисситсы – от воспоминаний о первых годах в ИМК до историй о давлении правоохранительных органов.

Отдельные разделы посвящены тому, как компания выходила из кризиса, в который попала из-за полномасштабного вторжения.

Forbes Ukraine публикует отрывок из книги о том, как «печа-куча» в Лубнах помогла поднять дух ИМК в самый трудный для компании момент.

Алекс Лисситса глава наблюдательного совета и миноритарный акционер агрокомпании ИМК Алекс Лисситса родился 23 апреля 1974 года в поселке Тельное Черниговской области. Окончил Национальный аграрный университет (экономика предприятий), имеет степень Ph.D. Берлинского университета имени Гумбольдта. В 2009–2011 годах был генеральным директором Украинской аграрной конфедерации и членом совета директоров группы компаний «Агротон». В 2007 году основал ассоциацию «Украинский клуб аграрного бизнеса». С мая 2013-го Лисситса был генеральным директором ИМК (Индустриальная молочная компания) – одной из крупнейших агрокомпаний Украины. Он отошел от операционного управления летом 2024 года. Выручка компании за первые три квартала 2024-го составила $140,8 млн. Теперь Лисситса уделяет больше времени стратегическим вопросам. На первом месте – адаптация ИМК к европейским стандартам, необходимым для интеграции в рынок ЕС. Читать больше Свернуть

В марте 2022-го север Украины был освобожден, а вместе с ним моя родная Черниговская область, где мы возделываем большинство земель. Однако ситуация в ИMK выглядела так же плохо, как и в начале полномасштабного вторжения – смертельно опасно.

Особенно беспокоила меня молочная ферма, которую мы открыли четыре года назад. Вложили $4 млн в оборудование, все на самом современном уровне. В завод было интегрировано кафе, даже построили маленькую гостиницу посреди леса с конференц-залами. Там работали 67 человек, два села жили с этого бизнеса. В коровниках мы содержали около тысячи молочных коров.

К сожалению, ферма находится почти на белорусской границе. Уже в первые дни войны село было оккупировано. Через четыре дня связь оборвалась. Ветеринар в последний момент сбежал, исчезло электроснабжение. Когда кончился и дизель, работники доили коров вручную. Много молока пришлось выливать, потому что его невозможно было транспортировать.

Когда мы смогли возобновить работу на ферме, более половины коров болели – мастит, другие проблемы. Добраться до этого места было очень тяжело – большая часть дорог непроездная. Только эта площадка приносила нам миллионы убытков ежемесячно. И это только один случай из многих. На других предприятиях ситуация была не намного лучше.

Часть посевов не удалось собрать, часть оборудования была конфискована или уничтожена. А главный вопрос – как мы вообще будем получать доходы, если не можем вывезти урожай за границу?

Я решил собрать всех руководителей и менеджеров, чтобы вместе обсудить будущее компании. Встреча состоялась в начале июля в отеле на полпути между Киевом и Полтавой. Мы забронировали его на три дня. Один из них я решил посвятить презентациям по методу «печа-куча».

«Печа-куча» – это формат презентаций в PowerPoint. Каждая презентация состоит ровно из 20 слайдов, каждый из которых отображается ровно 20 секунд. Затем переходят к следующему. В общей сложности 400 секунд – почти семь минут. Это строгое правило. Все получают большое удовольствие, наблюдая, как докладчики пытаются успевать за сменой слайдов. Формат, вероятно, был придуман в Японии. «Печа-куча» в переводе означает «непрерывно говорить» или «тараторить».

Презентации в формате «печа-куча» интересны, и это главное отличие от обычных презентаций. Именно это нам и требовалось. Если бы мы три дня сидели в Лубнах, просто сетуя на ситуацию, мы могли бы закрыть бизнес уже после этой встречи.

Эффект от «печа-куча» впечатляющий. Докладчики находятся в ситуации, когда все будто выходит из-под контроля. Некоторые сосредоточенно работают и терпят неудачу, другие постоянно путаются, у некоторых внезапно выключается презентация, а есть и те, кто вдруг предлагает неожиданные идеи. Но большинство выступлений – развлекательные. И даже если презентация не смешная, она все равно будет короткой.

Это дает участникам ощущение, что мероприятие будет интересным, потому что это не будет бесконечное совещание, которое растягивается на целый день. Идеи обсуждаются быстро, и каждый может высказать свое мнение.

Втайне я боялся этой встречи. Постоянно общаюсь со всеми сотрудниками среднего уровня управления. Точно знаю, какие их проблемы беспокоят. Четверть наших земель заминированы или уничтожены бомбами и военной техникой. Почти невозможно экспортировать продукцию, поскольку порты закрыты. Наши доходы были практически на нуле. С прошлого года оставалось 200 000 т кукурузы, которую мы не могли продать. Часть земель мы даже не засеяли из-за нестабильности ситуации.

Между тем большинство расходов уходило со счетов. Мои менеджеры пытались удерживать все предприятия в рабочем состоянии. Проблемы росли, и как их решить, было непонятно. Однако был и луч надежды. Там, где мы смогли нормально сеять, все шло хорошо. Природа продолжала жить и расти даже во время войны. Скоро должно было прийти время первого урожая, и ожидаемые результаты выглядели обнадеживающе. Но это приносило новые проблемы. Мы даже не знали, где хранить тысячи тонн зерна.

Книга Алекса Лисситсы «Моя дикая нация» вышла в немецком издательстве С.H.Beck в мае 2024-го Фото из личного архива

Когда-то судьба нашей компании уже висела на волоске. Был 2013-й, в Киеве шли бои на Майдане. Этот год стал катастрофой для нас. Это был мой первый год как генерального директора. Мы были без денег, утопали в долгах и не знали, как получить удобрения или семена.

Оставалась только одна спасительная соломинка – Международная финансовая корпорация (IFC), подразделение Всемирного банка. 9 января мы получили деньги – $30 млн. Это спасло компанию.

Для нашей компании Майдан стал красной линией. После этого пришлось начать все с нуля.

Более двух лет я менял старые кадры. И именно эти 30 новых молодых людей, которых я тогда взял в компанию, теперь собрал в Лубнах, чтобы вместе спасти компанию.

На третий день я пригласил психотерапевта. Понимал, что многие сотрудники пережили травму войны. Этот человек оказался отличным профессионалом. Ему удалось открыто поговорить с моими сотрудниками об их страхах и чувствах.

Многие сотрудники хотели сделать больше для страны. Некоторые записались на фронт. Остальные были призваны. Большинство осталось работать на нас, но они спрашивали, не лучше ли им идти на фронт и бороться за свою страну. Психотерапевт долго обсуждал это с ними.

Его встречный вопрос звучал так: «Где, на ваш взгляд, вы можете помочь стране лучше? Если вы считаете, что на фронте, уходите на фронт. Но людям тоже нужно есть. Кто-то должен их снабжать. Если вы считаете, что можете сделать так же много в компании, оставайтесь здесь. Главное, чтобы вы делали все возможное, чтобы все мы вместе пережили эту войну и выиграли».

В Лубнах мы решили безвозвратно закрыть молочную ферму, которую только открыли до войны. Уже в начале августа я отправился на север Черниговской области, чтобы осуществить это решение. Если бы я мог избежать этого, я бы с удовольствием сделал это. Мы все подсчитали и пытались найти способы спасти предприятие. Мы искали того, кто мог бы взять его под свое руководство, но это не имело смысла.

Каждый месяц продолжение работы предприятия отнимало миллионы гривен. Если бы это продолжалось дальше, вся наша компания попала бы в финансовую бездну. Поэтому мы стояли перед трудным выбором: будем ли мы наблюдать, как компания исчезает, или попытаемся спасти все, пожертвовав частью?

Решение в Лубнах сводилось к тому, чтобы полностью выйти из молочного бизнеса, когда-то являвшегося основой Индустриальной молочной компании. Теперь мы должны сосредоточиться на растениеводстве, кормах и зерновых.

С момента подписания «зернового соглашения» в конце июля ситуация для нашей компании значительно улучшилась. Еще важнее было то, что все сотрудники активно включились в работу. Встреча в Лубнах дала всем новый толчок и надежду. Я сам был удивлен, как хорошо работает компания, хотя мы вынуждены были отправить многих работников на фронт. Все выкладывались по максимуму и делали невероятные вещи.

Мы начали использовать меньше удобрений, потреблять меньше горючего, и при этом нас ждала рекордная урожайность. Первый урожай пшеницы радовал, также прогнозировали отличные результаты по кукурузе и подсолнечнику. Даже банки продлили кредиты для предприятий вблизи границы, а вегетационный период был идеальным, как в учебнике агрономии. К нам вернулась удача.