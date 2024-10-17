Льготы для ветеранов, трудоустройство и здравоохранение. Наталья Калмыкова – новый министр по делам ветеранов. Каковы ее планы и приоритеты? Интервью

Первый месяц в новой должности министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова определяла приоритеты и строила сотрудничество с другими министерствами. «Мы выступаем заказчиком качественных сервисов для ветеранов», – говорит она. Какие задачи Калмыкова планирует решить следующими?

«Бюрократия с человеческим лицом» – так министр Наталья Калмыкова описывает новый сервис поддержки ветеранов, который заработает с 1 декабря 2024-го. Специалисты по сопровождению будут встречать ветеранов, которые возвращаются в свои громады, и будут помогать им решить срочные вопросы – найти работу, пройти переподготовку, получить льготы. На работу специалистов по сопровождению в проекте госбюджета-2025 заложено 3 млрд грн.

Калмыкова, 42, возглавила Министерство по делам ветеранов в сентябре 2024 года. У нее за спиной – должности руководителя отдела в фонде «Вернись живым», советницы по гендерным вопросам Командующего Сухопутными войсками ВСУ, директора Украинского ветеранского фонда и заместителя министра Обороны.

Будет ли пересмотрена система льгот, как получить деньги на открытие собственного бизнеса, на какую помощь от государства смогут рассчитывать ветераны – неполный список вопросов в Министерство ветеранов. На некоторые из них Калмыкова ответила в эфире шоу Business Breakfast от Forbes Ukraine.

Прямая речь Натальи Калмыковой сокращена и отредактирована для понятности.

Business Breakfast с Владимиром Федориным от Forbes Ukraine

Приоритеты Минветеранов при Калмыковой

Первое – здоровье ветерана. Второе – семья. Третье – экономическая способность. Четвертое – государственные гарантии. Пятое – уважение и признание. По каждому из приоритетов мы наработали список самых актуальных вещей.

Главная роль нашего министерства – координировать выполнение задач в интересах ветеранов с другими центральными органами исполнительной власти. Мы выступаем заказчиком качественных сервисов для ветеранов.

Первый месяц работы я посвятила тому, чтобы определить приоритеты и наладить сотрудничество с Министерством здравоохранения, Министерством социальной политики и Министерством экономики, чтобы было понятно, где место и роль ветеранов состоит в том, что делает каждое министерство.

О системе здравоохранения ветеранов

Мы выпускаем на внешнее согласование постановление, которое урегулирует повышенную стоимость медицинского обслуживания у семейного врача для ветеранов. Это важно, потому что в реалиях украинской полномасштабной войны ветераны – это люди, пришедшие в армию в зрелом возрасте. Они начинают служить в 30-40 лет, имея приобретенные в гражданской жизни заболевания.

У них не всегда есть возможность своевременно и правильно поесть – несмотря на то, что подразделения снабжаются продуктами. Часто невозможно нормально спать, ведь враг активно штурмует позиции. Не всегда можно принять лекарство, которое было прописано в гражданской жизни для поддержания давления или нормального уровня сахара.

В результате все заболевания прогрессируют, и наконец человек получает ранение и увольняется с целым букетом. Есть опыт, аналитика и исследования стран-партнеров, которые показывают, что ветераны имеют иное состояние здоровья, чем гражданские.

О трудоустройстве ветеранов и открытии бизнеса

Около двух тысяч ветеранских бизнесов получили поддержку от государства через программы Украинского ветеранского фонда и грантовую программу «Собственное дело» Минэкономики. Это совершенно разные компании – от маленьких до крупных, от аграрных до швейных.

В первом чтении находится законопроект о ветеранском предпринимательстве, в котором мы определяем, что такое ветеранский бизнес и как он должен работать в общей структуре бизнеса. После принятия этого законопроекта мы сможем создавать особые условия для ветеранов, которые возвращаются в свои бизнесы, не работавшие во время службы.

Наша большая стратегическая цель – сделать ветеранский бизнес одним из драйверов экономики. Есть классный бенчмарк – американская экономика после Второй мировой войны, где 50% ветеранов стали либо владельцами бизнеса, либо CEO. То есть, условные Nike и FedEx – это ветеранские бизнесы. Верю, что и наши могут вырасти до этого масштаба.

Другой приоритетный вопрос – помочь бизнесам сформировать среду, куда ветеран вернется работать, или впервые придет на работу. Многие крупные компании уже озаботились этим и даже создают должности, предполагающие работу с ветеранами. Но не все бизнесы могут себе это позволить. Наша задача – создать понятный алгоритм и предоставить его предприятиям вместе с командой, которая поможет имплементировать эти рекомендации.

О льготах для ветеранов

Это обширная дискуссия. Достаточны ли современные льготы, которые сейчас предусмотрены законодательством, нужны ли они ветеранам? Мы завершаем написание нового закона, который переосмысливает, какие гарантии государство должно предоставить человеку, защищавшему Родину в войне с Россией. В скором времени начнем общественное обсуждение и внешнее согласование.

Важный шаг в направлении государственных гарантий – создание ипотеки для ветеранов. Уже есть наработка, и мы точно сделаем это в первые 100 дней моей работы министром.

16 декабря 2024 года Наталья Калмыкова будет отмечать 100 дней в должности министра по делам ветеранов. Какие планы она имеет в настоящее время? Фото из личного архива

Система сопровождения. Как упростить процесс возвращения ветерана в гражданскую жизнь

Как только командир согласовывает рапорт военнослужащего на увольнение, Минветеранов должно получать информацию – условно, Елена покидает военную часть и едет в Киев. Как именно мы должны узнать об этом? Сейчас отрабатываем механизм цифрового кабинета. Передадим его в ведение воинской части, и они будут делать эту отметку.

Далее начинается работа управлений и отделов ветеранской политики в областных военных и районных администрациях. Переразворачивается служба сопровождения – появляются специалисты, которые будут являться специалистами первого контакта для ветерана в громаде. У нас есть выделенные средства для оплаты их труда. Уже более тысячи человек подали заявки на подготовку на должности специалистов по сопровождению ветеранов. Они приступают к работе с 1 декабря.

Какие задачи будут стоять перед этим специалистом? Он знает, что Елена возвращается домой. Выясняет, какие проблемы, вопросы и задачи она должна решить, чтобы наиболее экологически вписаться в гражданскую жизнь. Он консультирует ее, где и как получить услугу или даже представляет ее интересы. Это о бюрократии с человеческим лицом.

О роли бизнеса в реинтеграции ветеранов

Мы недавно назначили нового заместителя – Юлию Кириллову. Она ветеран, педагог и некоторое время исполняла обязанности директора Украинского ветеранского фонда. Ее задача – наладить сотрудничество с компаниями, уже работающими в направлении возвращения ветеранов. Мы как государство возьмем их опыт, чтобы не придумывать и не фантазировать что-нибудь из кабинета.

Мы общались с посольствами и сообщали, что заинтересованы получать перечни открытых вакансий от компаний из их стран. Тогда мы сможем планировать программы переподготовки ветеранов в соответствии с потребностями рынка.

Большинство людей не хочет проходить профориентацию и переподготовку, если не уверены, что потом пойдут работать. Поэтому вместе с бизнесом мы выясняем, какие существуют вакансии, какие для этих вакансий нужны квалификации и где мы можем создать эти возможности на учебных ресурсах страны, а где помочь бизнесу провести переподготовку в самих компаниях.

Мы видим бизнес как партнеров, образец и источник трудоустройства. Когда человек увольняется из-за ранения, он проходит длительную реабилитацию и у него в конце концов возникает вопрос – я был очень крут, когда воевал, я понимала свою роль и место. А в гражданской жизни я не понимаю свою роль и место. Поэтому начать профориентационные мероприятия во время реабилитации и лечения очень важно.

О международном опыте

Есть несколько стран, имеющих опыт, который частично может быть использован для Украины – например, США, Хорватия. Но, к сожалению, мы находимся в ситуации, где не можем списать или подсмотреть. На нашей территории – война большой интенсивности. Семья военнослужащих тоже проживает опыт войны. Это похоже на Хорватию, но масштабы и количество людей разные. Если сравнивать с США, где есть большое министерство по делам ветеранов с разветвленной сетью медицинских учреждений – у нас иная ресурсная база.

Израиль для нас является бенчмарком в более широком контексте, чем вопрос ветеранов. Это, скорее, образец с точки зрения общего подхода к обороне государства, когда человек становится ветераном, а затем возвращается на службу – и так по кругу. Одна из задач перед Минветеранов – участие ветеранов в формировании резерва для защиты страны, в работе с молодежью по формированию нашей гражданской идентичности, идентичности защитника.

Об идентичности ветерана

Ветеран – это навсегда. Есть классная американская фраза «Once a soldier, a soldier for life». Человек, который был в бою, знает, как это – когда нужно не только выполнить задачу, но и выжить, получает особый, экзистенциальный опыт.

К сожалению, этот опыт может возвращаться в виде флешбеков или болей. Но это точно не единственное, что характеризует человека. Ветеран – это часть идентичности человека, вставшего на защиту страны.