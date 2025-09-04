Дело студентки УКУ, которой отказали в поселении в общежитии из-за ЛГБТ-эмодзи, стало тестом на готовность Украины придерживаться европейских стандартов недискриминации. Евгений Артюхов, адвокат и партнер ASA Group, рассказывает, как отстоять свои права и почему эта история важна для всей системы образования

Ситуация вокруг Украинского католического университета (УКУ) во Львове, который отказал студентке в поселении в коллегиум через ЛГБТ-символику в ее соцсетях, повлекла за собой острую общественную дискуссию. Для части общества – это «право религиозного учреждения соблюдать свои принципы». Для других – вопиющий случай дискриминации. Но как это выглядит с точки зрения права?

Дело имеет все признаки нарушения конституционных гарантий равенства и законодательства о недискриминации.

Конституция: равенство без исключений

Статья 24 Конституции Украины устанавливает: «Граждане имеют равные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического или социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам».

Сексуальная ориентация или отражающая ее символика прямо подпадает под этот перечень. Отказ в поселении на этом основании неконституционный.

Образовательный аспект

Доступ к общежитию – это не «дополнительная услуга», а часть образовательного процесса. Закон «Об образовании» (статьи 3 и 24) гарантирует каждому соискателю равный доступ к образовательной инфраструктуре.

Конституционный Суд Украины в своей практике неоднократно отмечал: права и свободы имеют одинаковую силу для всех граждан, а исключения должны быть четко прописаны законом и оправданы общественной необходимостью.

Случаи, когда университет самостоятельно устанавливает дополнительные ограничения, не имеют правового основания. Более того, украинские суды уже рассматривали дела о дискриминации в сфере образования, например, относительно доступа к общежитиям или неравных условий для студентов разных социальных групп.

Прецеденты подтверждают, что даже косвенные проявления дискриминации могут стать основанием для судебной защиты.

Почему это считается дискриминацией

Закон № 5207-VI об основах предотвращения и противодействия дискриминации определяет дискриминацию как ситуацию, когда лицо оказывается в менее выгодном положении по определенному признаку.

В этом случае таким признаком является использование ЛГБТ-эмодзи в соцсетях студентки. Если это стало решающим фактором в решении университета, имеем классический пример дискриминации, запрещенной как украинским, так и международным правом.

Может ли университет ссылаться на религиозную автономию

Защитники УКУ могут апеллировать к тому, что университет является католическим и имеет право соблюдать свои духовные нормы. Однако в Украине нет правовых исключений для религиозных учебных заведений в сфере недискриминации.

Статья 35 Конституции гарантирует свободу вероисповедания, но эта свобода не может превращаться в право ограничивать других в их правах. Учебное заведение в статусе университета, независимо от религиозной идентичности, обязано выполнять законы Украины.

Европейское измерение

Украина является участником Европейской конвенции по правам человека. Статья 14 Конвенции прямо запрещает дискриминацию, а практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) является однозначной. В ряде дел Суд признавал нарушение прав именно из-за дискриминации по признаку ЛГБТ-идентичности или использования ЛГБТ-символики.

ЕСПЧ неоднократно отмечал: даже косвенное ограничение, когда человек получает худшие условия не из-за действий, а из-за своей идентичности или его проявления, является дискриминацией. В этом деле речь идет именно о такой ситуации.

Дело не только одной студентки

Проблема выходит далеко за пределы конкретного случая с предоставлением общежития. Это тест на зрелость государства. Либо мы признаем, что принцип равенства действует для всех, либо допускаем исключения «по убеждениям». Но тогда мы отходим от европейских стандартов, которые Украина официально обязалась выполнять.

Если студентка решит отстаивать свои права, она может:

обратиться в суд;

подать жалобу к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека;

в случае исчерпания национальных механизмов – обратиться в ЕСПЧ.

Прецеденты ЕСПЧ свидетельствуют: подобные дела, даже если начинаются с небольшой истории с поселением в общежитие, завершаются масштабными решениями, изменяющими практику в целой стране.

Международный контекст

Украина не существует в вакууме. Соглашение об ассоциации с ЕС, а также статус кандидата в члены Евросоюза предусматривают соблюдение четких стандартов в области прав человека. Одним из ключевых таких стандартов является запрет дискриминации по любым признакам, включая сексуальную ориентацию.

Европейская комиссия уже неоднократно отмечала: вопрос равенства и недискриминации – это не «дополнительный пункт», а фундаментальное условие для продвижения Украины на пути интеграции. Именно поэтому случаи типа отказа студентке в поселении из-за ЛГБТ-эмодзи рискуют стать предметом критики не только на национальном, но и на международном уровне.

Речь идет не только о формальном соблюдении законов, но и о репутации государства. Если мы декларируем, что хотим жить по европейским правилам, то университеты, школы, органы власти должны показывать пример уважения прав и свобод.

Отказ УКУ поселить студентку через ЛГБТ-эмодзи, с правовой точки зрения, имеет все признаки дискриминации. Религиозный статус университета не освобождает его от соблюдения Конституции и законов Украины.

От того, как будет решен этот случай, зависит не только судьба одной студентки. Это будет сигнал, который получит вся образовательная система: есть ли в Украине равенство не только на бумаге, но и в реальной жизни.