Тиктокер Алексей Алетинский делает бизнесам миллионные просмотры за ценник от $1000. Как это работает – кейсы БРСМ, Алло и Big Bob

Алексей Алетинский вырос из автора юмористического блога до соучредителя TikTok-агентства, чей бизнес приносит до 1,5 млн грн в месяц. Как он с партнером делает другим компаниям миллионные просмотры и конвертируются ли они в продажи?

В декабре 2023 года сеть заправок «БРСМ» запустила TikTok-челлендж. Участникам предлагали задержать дыхание и получить столько топлива, сколько секунд они продержатся. Героем одного из роликов стал водитель «Жигулей», которому сеть подарила 41 литр топлива. Видео «залетело» на 3,2 млн просмотров, собрало более 166 000 лайков и более 1700 комментариев.

Идею челленджа компании предложило TikTok-агентство ODM, которое основали блогеры Алексей Алетинский (настоящая фамилия Стоев) и Павел Нагиев. За первые полгода работы с «БРСМ» агентство обеспечило компании 50 млн показов в TikTok. Самый популярный ролик на странице сети получил 4,4 млн просмотров и увеличил трафик на АЗК на 15% в период после публикации, по словам директора по маркетингу «БРСМ» Александра Мельничука.