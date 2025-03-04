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Тиктокер Алексей Алетинский делает бизнесам миллионные просмотры за ценник от $1000. Как это работает – кейсы БРСМ, Алло и Big Bob

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

6 хв читання

Олексій Алетинський Tiktok /Коллаж Александра Карасева

С 2022 года агентство ODM Алексея Алетинского выиграло шесть тендеров на ведение страниц для крупных украинских брендов. Фото Коллаж Александра Карасева

Алексей Алетинский вырос из автора юмористического блога до соучредителя TikTok-агентства, чей бизнес приносит до 1,5 млн грн в месяц. Как он с партнером делает другим компаниям миллионные просмотры и конвертируются ли они в продажи?

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В декабре 2023 года сеть заправок «БРСМ» запустила TikTok-челлендж. Участникам предлагали задержать дыхание и получить столько топлива, сколько секунд они продержатся. Героем одного из роликов стал водитель «Жигулей», которому сеть подарила 41 литр топлива. Видео «залетело» на 3,2 млн просмотров, собрало более 166 000 лайков и более 1700 комментариев.

Идею челленджа компании предложило TikTok-агентство ODM, которое основали блогеры Алексей Алетинский (настоящая фамилия Стоев) и Павел Нагиев. За первые полгода работы с «БРСМ» агентство обеспечило компании 50 млн показов в TikTok. Самый популярный ролик на странице сети получил 4,4 млн просмотров и увеличил трафик на АЗК на 15% в период после публикации, по словам директора по маркетингу «БРСМ» Александра Мельничука.

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