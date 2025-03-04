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Тіктокер Олексій Алетинський робить бізнесам мільйонні перегляди за цінник від $1000. Як це працює – кейси БРСМ, «Алло» та Big Bob

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

6 хв читання

Олексій Алетинський Tiktok /Колаж Олександра Карасьова

З 2022 року агенція ODM Олексія Алетинського виграла шість тендерів на ведення сторінок для великих українських брендів. Фото Колаж Олександра Карасьова

Олексій Алетинський виріс із автора гумористичного блогу до співзасновника TikTok-агенції, чий бізнес приносить до 1,5 млн грн на місяць. Як він із партнером робить іншим компаніям мільйонні перегляди та чи конвертуються вони у продажі?

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У грудні 2023-го мережа заправок «БРСМ» запустила TikTok-челендж. Учасникам пропонували затримати дихання й отримати стільки палива, скільки секунд вони протримаються. Героєм одного з роликів став водій «Жигулів», якому мережа подарувала 41 літр палива. Відео «залетіло» на 3,2 млн переглядів, зібрало більш як 166 000 лайків і понад 1700 коментарів.

Ідею челенджу компанії запропонувала TikTok-агенція ODM, яку заснували блогери Олексій Алетинський (справжнє прізвище – Стоєв) і Павло Нагієв. За перші пів року роботи з «БРСМ» агенція забезпечила компанії 50 млн показів у TikTok. Найпопулярніший ролик на сторінці мережі отримав 4,4 млн переглядів і збільшив трафік на АЗК на 15% в період після публікації, за словами директора з маркетингу «БРСМ» Олександра Мельничука.

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