Украинский павильон на Expo 2025 в Японии в первый день посетили 5000 человек. Как его создали? Рассказывают Bickerstaff.777, Минэкономики и «Биосфера»

Открывая павильон на Expo 2025 в Японии, в Минэкономики волновались, как посетители отреагируют на яркий дизайн и контроверсионное название локации «Не для продажи». Отзыв был положительный – желающие посетить павильон выстроились в очередь, чтобы увидеть экспозицию Украины. Как ее создали?