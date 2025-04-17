Украинский павильон на Expo 2025 в Японии в первый день посетили 5000 человек. Как его создали? Рассказывают Bickerstaff.777, Минэкономики и «Биосфера»

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Открывая павильон на Expo 2025 в Японии, в Минэкономики волновались, как посетители отреагируют на яркий дизайн и контроверсионное название локации «Не для продажи». Отзыв был положительный – желающие посетить павильон выстроились в очередь, чтобы увидеть экспозицию Украины. Как ее создали?
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