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український павільйон на Expo 2025 /Facebook Юлії Свириденко
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Український павільйон на Expo 2025 в Японії у перший день відвідали 5000 людей. Як його створювали? Розповідають Bickerstaff.777, Мінекономіки та «Біосфера»

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

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У павільйоні на Expo 2025 представили 18 «товарів», що символізують цінності українців. Фото Facebook Юлії Свириденко

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Відкриваючи павільйон на Expo 2025 в Японії, у Мінекономіки хвилювалися, як відвідувачі відреагують на яскравий дизайн та контроверсійну назву локації «Не для продажу». Відгук був позитивний – охочі відвідати павільйон вишикувалися в чергу, аби побачити експозицію України. Як її створили?

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