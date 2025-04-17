Український павільйон на Expo 2025 в Японії у перший день відвідали 5000 людей. Як його створювали? Розповідають Bickerstaff.777, Мінекономіки та «Біосфера»

Відкриваючи павільйон на Expo 2025 в Японії, у Мінекономіки хвилювалися, як відвідувачі відреагують на яскравий дизайн та контроверсійну назву локації «Не для продажу». Відгук був позитивний – охочі відвідати павільйон вишикувалися в чергу, аби побачити експозицію України. Як її створили?