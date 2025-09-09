Хорор «Каховский объект», комедии «10 блогерят» и «Родительское собрание», байопик об «Океане Эльзы» и первый украинский сай-фай «Ты – космос». Осенью на экраны кинотеатров выйдет не менее 13 украинских фильмов. Конкуренцию им составят мировые хиты: от «Чародейки» до «Аббатства Даунтон» и «Зоотрополиса». Как украинские продюсеры борются за аудиторию?

Первая украинская премьера осени – фильм Антона Птушкина «Антарктида». Лента вышла в прокат 4 сентября и за первый уик-энд собрала почти 7,2 млн грн, по данным двух самых больших сетей кинотеатров. За четыре дня фильм посмотрели рекордные для документалок 35 000 зрителей.

Каждый год украинский кинопрокат может переварить до 12–15 отечественных фильмов с хорошим бокс-офисом, говорила Forbes Ukraine в декабре 2024-го бывшая СЕО Film.ua Виктория Ярмощук. Осенью 2025 года на экраны выйдут по меньшей мере 13 украинских картин: от комедий до биографических лент, хорора и сай-фай.