Блогер и режиссер Антон Птушкин выпустил свой второй документальный фильм «Антарктида». Это кинопутешествие на станцию ​​«Академик Вернадский», где работают украинские полярники. Лента в прокате с 4 сентября. Как ее оценили первые зрители? Forbes Ukraine собрал пять отзывов о фильме от предпринимателей и креативщиков

Антон Птушкин не планировал снимать вторую документальную картину. «Я зашел [в документалистику] и вышел», – сказал режиссер в октябре 2024 года на форуме Kyiv Media Week. Первая картина Птушкина «Мы, наши любимцы и война» вошла в пятерку кассовых украинских документальных фильмов с бокс-офисом 4,6 млн грн.

В марте 2025-го блогер отправился к Южному полюсу, присоединившись к 30-й Украинской антарктической экспедиции. Птушкин снял путешествие полярников на ледоколе «Ноосфера» и неделю прожил на станции «Академик Вернадский».

Когда половина выпуска об Антарктиде была смонтирована, команда фильма сняла небольшой кинотеатр, чтобы оценить результат работы. «Решили, что Антарктиду все же нужно показывать на большом экране», – говорит Птушкин.

Работа над фильмом длилась полгода. «Самый интересный материал, с которым я когда-либо работал», – отмечает режиссер. «Это и покорение пролива Дрейка на ледоколе, и быт на станции «Академик Вернадский» – с возможностью заглянуть в холодильник полярников», – говорится в описании фильма.

Фильм вышел в украинский прокат 4 сентября. «Мы привыкли, что о крутых научных исследованиях нам рассказывает NASA, а качественные съемки природы нужно смотреть на National Geographic, – говорит директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. – «Антарктида» доказывает, что у нас мирового уровня и наука, и кинодокументалисты».

Что о фильме думают представители креативной индустрии и предприниматели? Forbes Ukraine собрал пять отзывов о фильме.

Трейлер к фильму «Антарктида» Антона Птушкина. Источник: B&H Film Distribution Company

Игорь Финашкин, основатель креативного агентства I AM IDEA

National Geographic может позавидовать тем кадрам, которые снял Антон. Антарктида поразительно хороша. Мы знаем об этом месте в основном из учебников по географии или новостей о глобальном потеплении, но мало понимаем, что там происходит. Как в Антарктиде живут люди или как берется биопсия у кита или исследуются погодные условия?

Фильм показывает, что экспедиция – невероятно сложный операционный процесс. Люди приезжают на целый год, поэтому всю логистику, доставку провизии, психологическое здоровье – ни один из пунктов нельзя нарушить. Впечатлило, насколько большое значение имеет меню полярников. Разнообразие и вкус еды влияют на психику, и это один из вызовов нахождения команды в изоляции.

Многие факты наталкивают на мысли. К примеру, что в 2048 году будет снято вето на добычу полезных ископаемых в Антарктиде. Во что превратится эта природная красота?

Все, что я знал об Антарктиде до этого фильма, было верхушкой айсберга. Антон показал, что скрыто «под водой».

«National Geographic может позавидовать этим кадрам», – говорит о фильме Игорь Финашкин из I AM IDEA Фото предоставлено пресс-службой

Александр Циборт, заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития

Фильм произвел сильное впечатление. Здесь сохранилось все то, за что мы любим тревел-блог Птушкина – легкость, тепло. В то же время это настоящее кино – актуальное, глубокое, большой документальный метр.

Задела история нашей станции «Академик Вернадский». Даже во время войны Украина работает в Антарктиде, проводит исследования и делает открытия. Это сильный сигнал: мы не остановились, развиваемся.

Такие истории нужны, потому что они показывают Украину миру как страну науки и людей, которые двигаются вперед, несмотря ни на что.

«Самый интересный материал, с которым я когда-либо работал», – говорит Антон Птушкин об «Антарктиде» Фото предоставлено пресс-службой

Иван Уривский, режиссер-постановщик Театра Франко

«Антарктида» вдохновила. Это возможность открыть себе места, где никогда не побываешь. Просматривая это кино, я получил удовольствие и много новой информации. Оно прекрасно сделано визуально и смыслово, а там еще много юмора.

Отдельные эпизоды увлекают так, словно это художественный фильм. Например, когда кит бьет лодку или за нею охотится хищная рыба. Антон умеет создать у зрителя ощущение, что он соучастник событий.

Это кино могло бы выйти на YouTube, но я рад, что его можно посмотреть в кинотеатрах – фильм стоит большого экрана.

Работа над лентой «Антарктида» длилась полгода Фото предоставлено пресс-службой

Юлия Соловей, соучредитель Ukraine WOW, партнер в GresTodorchuk

Перед показом Антон сказал, что, хоть на афише и написано «Антарктида», на самом деле это фильм об Украине. И он мечтает, что каждый зритель выйдет из кинотеатра чуть более гордым украинцем.

Когда смотришь ленту, будто путешествуешь вместе с Антоном: смеешься над его шутками, обсуждаешь пингвинов, станцию ​​Вернадского и то, как закачало сегодня во время дороги.

По-моему, удался очень крутой продукт, который будет интересен широкой аудитории: детям, взрослым, профессиональному сообществу, тем, кто никогда не интересовался работой станции.

Фильм «Антарктида» вышел в украинский прокат 4 сентября Фото предоставлено пресс-службой

Владимир Завадюк, продюсер, руководитель департамента Big Brave Events 1+1 Media

Птушкин с фильмом «Антарктида» попал в тренд – сейчас в мире существует спрос на эскапизм и приключенческие истории. Мне очень понравилась эта картина, под конец фильма был растроган до слез. Очень познавательно, просто и одновременно масштабно. Это новый взгляд на контент для больших экранов.