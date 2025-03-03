Новый космос Созановского. Компания FILM.UA имеет большие планы после успеха «Мавки» и «Конотопской ведьмы». Как она привлекает деньги в украинское кино

За 20 лет соучредитель FILM.UA Сергей Созановский дважды ультимативно менял бизнес-модель киностудии. Теперь он хочет делать кино за деньги частных украинских инвесторов. Что из этого следует?

«Львов – это 70 км до границы с ЕС. Великолепный регион, который почти не используют в кино», – с сожалением говорит Сергей Созановский, 57, совладелец крупнейшей кинокомпании Украины FILM.UA Group. До вторжения его компания спроектировала и приступила к подготовительным работам для строительства студии на западе страны.

Украина была готова, чтобы сюда приехали снимать из-за границы, говорит СЕО FILM.UA Виктория Ярмощук, 44. У кинокомпании Созановского была договоренность с иностранными партнерами о производстве фильма и сериала в Украине. «Это были большие, дорогие проекты», – вспоминает Ярмощук.