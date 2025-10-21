Крипторынок пережил наибольший одномоментный обвал со времен банкротства FTX, потеряв более $19 млрд за несколько часов. Это произошло из-за технической ошибки на крупнейшей криптобирже Binance, что привело к каскаду ликвидаций по всей системе. Станет ли этот флеш-краш началом конца эпохи централизованных криптобирж? Анализ Руслана Линника, управляющего партнера криптофонда Majinx Capital

11 октября крипторынок за несколько часов потерял более $19 млрд, это самый большой одномоментный обвал со времен банкротства криптобиржи FTX. Bitcoin и Ethereum посыпались на десятки процентов, сотни тысяч трейдеров получили ликвидации, а новостные ленты вспыхнули заголовками: «Виновен Трамп».

Если убрать политический шум, причина была совсем не в геополитике. Все началось с уязвимости централизованной биржи, где информационный повод стал катализатором системной ошибки.

«Обвал залога»

Для самой крупной криптобиржи мира Binance в тот день сошлось несколько факторов. Биржа позволяла брать кредиты под залог токенов USDe, wBETH и BNSOL, но оценивала их не по рыночным оракулам, а по собственным внутренним ценам.

6 октября Binance сообщила, что переходит на новую систему с оракулами, но запуск запланирован только на 14 октября. Восемь дней между этими датами стали окном для атаки.

В этот период группа трейдеров слила около $60–90 млн USDe, из-за чего курс стейблкоина на Binance упал до $0,65, хотя на других биржах он оставался по курсу почти по доллару. Система увидела это как «обвал залога» и автоматически ликвидировала позиции пользователей на сумму до $1 млрд.

Так запустился цепной обвал, который прокатился по всем рынкам. Все это произошло в результате одной технической ошибки в архитектуре Binance, которую удачно использовали в самый уязвимый момент.

11 октября из 429 активов на Binance лишь три имели цену выше, чем до падения на рынке. Источник: Majinx Capital

Атака и прибыль

Пока Binance боролась с хаосом, на Hyperliquid новые кошельки открыли шорты на $1,1 млрд по BTC и ETH, профинансированные через сеть Arbitrum. Когда цены посыпались, эти позиции принесли около $192 млн чистой прибыли.

Формально это не был хак или взлом. Это была эксплуатация дефекта системы оценки залога под шум макроновости. И, может быть, первый случай, когда рынок атаковали не кодом, а логикой централизованной биржи.

Binance: симптомы гиганта

Binance создала ситуацию, когда внутренняя ошибка стала глобальным триггером. Биржа фактически позволила использовать собственные цены как «источник истины», и любое отклонение моментально превращалось в реальный ущерб для пользователей.

После обвала Binance признала «технические проблемы», пообещала компенсации и срочно интегрировала внешние оракулы и минимальные ценовые пороги. Но доверие – это валюта, которую сложно восстановить.

Binance долгие годы оставалась центром ликвидности всего рынка. Но любая монополия рано или поздно сталкивается с собственной тенью – утратой контроля над собой.

Реакция мира

Рынок ответил мгновенно и проголосовал своим кошельком. За несколько дней с Binance вывели более $21 млрд, а объемы торгов на децентрализованных биржах выросли более чем на 30–40%.

С 11 октября за несколько дней с Binance вывели более $21 млрд, а объемы торгов на децентрализованных биржах выросли более чем на 30–40% Фото defillama.com

DEX-протоколы – Hyperliquid, Avantis, Uniswap, PancakeSwap – получили волну новых пользователей. Трейдеры возвращаются к старой истине: «Not your keys – not your money».

Флеш-краш Binance стал первым случаем, когда уязвимость централизованного игрока запустила каскад ликвидаций по всей системе, заставив институты пересмотреть архитектуру рисков и доверия.

Реакция Украины

В Украине этот флеш-краш восприняли болезненно, с пересмотром на безопасные инструменты: рынок повзрослел. Локальные трейдеры и фонды давно научились диверсифицировать риски, а часть профессионального сообщества покинула Binance еще в 2024 году.

Для широкого круга участников это болезненная, но необходимая шок-терапия. Рынок переходит к менее рисковым инструментам, более консервативным стратегиям и осознанному управлению ликвидностью.

Со временем интерес к рисковым сделкам вернется, потому что природа рынка такая же, как и природа человека: стремление к быстрому заработку никуда не исчезнет. Что касается профессиональных участников, то все останется неизменным: те, кто использовал маржинальную торговлю или фьючерсы, продолжат это делать. Для них это не азарт, а ремесло.

На первый план выходит вопрос просвещения. Те, кто создает продукты или обучает новых инвесторов и трейдеров, должны задуматься, что они доносят и какие стратегии формируют. Ибо если рынок учит нажимать кнопки без понимания риска, он сам готовит следующий краш.

Зеркало индустрии

Флеш-краш Binance – это не сбой системы. Это зеркало всей промышленности. $90 млн локальной манипуляции создали $19 млрд ликвидаций и доказали, насколько хрупкой является централизованная модель в крипте.

Это история не о падении биржи, а о переломе сознания. Рынок понял, что централизованность – это его самая большая слабость.

Binance будет и дальше на рынке. Но эпоха безоговорочной монополии подходит к концу. На смену приходит новая эра: децентрализация, самоконтроль и персональная ответственность за ключи.

Централизованные гиганты строят империи. Но крипта никогда не была об империи. Она – о свободе.