Крипторинок пережив найбільше одномоментне обвалення з часів банкрутства FTX, втративши понад $19 млрд за кілька годин. Це сталося через технічну помилку на найбільшій криптобіржі Binance, що призвело до каскаду ліквідацій по всій системі. Чи стане цей флеш-краш початком кінця епохи централізованих криптобірж? Аналіз Руслана Линника, керуючого партнера криптофонду Majinx Capital
11 жовтня крипторинок за кілька годин втратив понад $19 млрд, це найбільше одномоментне обвалення з часів банкрутства криптобіржі FTX. Bitcoin і Ethereum посипалися на десятки відсотків, сотні тисяч трейдерів отримали ліквідації, а новинні стрічки вибухнули заголовками: «Винен Трамп».
Якщо прибрати політичний шум, причина була зовсім не в геополітиці. Все почалося із вразливості централізованої біржі, де інформаційний привід лише став каталізатором системної помилки.
«Обвал застави»
Для найбільшої криптобіржі світу Binance у той день зійшлося кілька факторів. Біржа дозволяла брати кредити під заставу токенів USDe, wBETH і BNSOL, але оцінювала їх не за ринковими оракулами, а за власними внутрішніми цінами.
6 жовтня Binance повідомила, що переходить на нову систему з оракулами, але запуск запланували лише на 14 жовтня. Вісім днів між цими датами стали вікном для атаки.
У цей період група трейдерів злила близько $60–90 млн USDe, через що курс стейблкоїна на Binance впав до $0,65, хоча на інших біржах він залишався за курсом майже по долару. Система побачила це як «обвал застави» й автоматично ліквідувала позиції користувачів на суму до $1 млрд.
Так запустився ланцюговий обвал, який прокотився всіма ринками. Все це відбулося внаслідок однієї технічної помилки в архітектурі Binance, яку вдало використали у найвразливіший момент.
Атака та прибуток
Поки Binance боролася з хаосом, на Hyperliquid нові гаманці відкрили шорти на $1,1 млрд по BTC та ETH, профінансовані через мережу Arbitrum. Коли ціни посипалися, ці позиції принесли близько $192 млн чистого прибутку.
Формально це не був хак чи злам. Це була експлуатація дефекту системи оцінки застави під шум макроновини. І, можливо, перший випадок, коли ринок атакували не кодом, а логікою централізованої біржі.
Binance: симптоми гіганта
Binance створила ситуацію, коли внутрішня помилка стала глобальним тригером. Біржа фактично дозволила використовувати власні ціни як «джерело істини», і будь-яке відхилення моментально перетворювалося на реальний збиток для користувачів.
Після обвалу Binance визнала «технічні проблеми», пообіцяла компенсації та терміново інтегрувала зовнішні оракули й мінімальні цінові пороги. Але довіра – це валюта, яку складно відновити.
Binance довгі роки залишалася центром ліквідності для всього ринку. Але будь-яка монополія рано чи пізно стикається з власною тінню – втратою контролю над собою.
Реакція світу
Ринок відповів миттєво і проголосував своїм гаманцем. За кілька днів з Binance вивели понад $21 млрд, а обсяги торгів на децентралізованих біржах зросли більш ніж на 30–40%.
DEX-протоколи – Hyperliquid, Avantis, Uniswap, PancakeSwap – отримали хвилю нових користувачів. Трейдери повертаються до старої істини: «Not your keys – not your money».
Флеш-краш Binance став першим випадком, коли вразливість централізованого гравця запустила каскад ліквідацій по всій системі, змусивши інститути переглянути архітектуру ризиків і довіри.
Реакція України
В Україні цей флеш-краш сприйняли болісно, з переглядом на безпечні інструменти: ринок подорослішав. Локальні трейдери й фонди давно навчилися диверсифікувати ризики, а частина професійної спільноти залишила Binance ще у 2024-му.
Для широкого кола учасників це болюча, але необхідна шок-терапія. Ринок переходить до менш ризикових інструментів, більш консервативних стратегій і усвідомленого управління ліквідністю.
З часом інтерес до ризикових угод повернеться, бо природа ринку така сама, як і природа людини: прагнення до швидкого заробітку нікуди не зникне. Щодо професійних учасників, все залишиться незмінним: ті, хто використовував маржинальну торгівлю чи ф’ючерси, продовжать це робити. Для них це не азарт, а ремесло.
На перший план виходить питання просвітництва. Ті, хто створює продукти чи навчає нових інвесторів та трейдерів, мають задуматися, що саме вони доносять і які стратегії формують. Бо якщо ринок навчає натискати кнопки без розуміння ризику, він сам готує собі наступний краш.
Дзеркало індустрії
Флеш-краш Binance – це не збій системи. Це дзеркало всієї індустрії. $90 млн локальної маніпуляції створили $19 млрд ліквідацій і довели, наскільки крихкою є централізована модель у крипті.
Це історія не про падіння біржі, а про перелом свідомості. Ринок зрозумів, що централізованість – це його найбільша слабкість.
Binance буде й надалі на ринку. Але епоха беззаперечної монополії добігає кінця. На зміну приходить нова ера: децентралізація, самоконтроль і персональна відповідальність за власні ключі.
Централізовані гіганти будують імперії. Але крипта ніколи не була про імперії. Вона – про свободу.
