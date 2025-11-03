Законопроект №13335 , который подписал президент, вносит долгожданные изменения в процедуру бронирования предприятиями своих работников. Но применяться они будут не для всех бизнесов, рассказывает Полина Марченко, управляющая Адвокатским бюро «Полины Марченко». Какой теперь будет процедура бронирования?

Президент подписал законопроект №13335 от 30 мая 2025 года о бронировании работников ОПК и критических предприятий. Как и для кого заработает этот документ, позволяющий бронировать даже при наличии нарушений правил военного учета?

Шаг навстречу бизнесу

После изменений в процедуру бронирования работников в ноябре 2024 года значительным препятствием для бронирования работников на предприятиях, имеющих статус критически важных для экономики, стало наличие нарушений правил военного учета у кандидатов на бронирование.

Пока такое нарушение не будет устранено, работника забронировать невозможно. Чтобы устранить такое нарушение, в большинстве случаев необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Без бронирования следствием такого визита в РТЦК и СП для работника становится добровольная мобилизация: отсутствие отсрочки или других оснований для освобождения от мобилизации приводит к мобилизации в 90% случаев. И неважно, какую должность занимает работник или его критическая важность для предприятия. Это становится замкнутым кругом: предприятие имеет критическую важность, но забронировать требуемого работника невозможно.

Последние полгода в Верховной Раде обсуждается вопрос об устранении пробела, который все же позволит бронировать работников, даже имеющих нарушение правил военного учета. Законопроект №13335 был зарегистрирован еще в мае 2025 года и только 31 октября его подписал Владимир Зеленский.

Какой теперь будет процедура бронирования

Во-первых, разрешается бронировать за предприятием работников:

у которых есть нарушения правил военного учета;

у которых отсутствует или не оформлен надлежащим образом военно-учетный документ;

если такой военнообязанный не состоит на военном учете.

Это положительное изменение направлено на устранение кадрового дефицита и нехватки рабочей силы на предприятиях, относящихся к категории критически важных для экономики.

Исключением, при котором забронироваться и сейчас будет невозможно, являются нарушения правил военного учета, вызванные уклонением от мобилизации и открытым уголовным производством по ст. 336 или ст. 337 Уголовного кодекса Украины.

Во-вторых, забронировать работника с такими нарушениями можно будет не больше чем на 45 дней.

Но этого времени хватит, чтобы после бронирования работник явился в РТЦК и СП для приведения своего военно-учетного документа в соответствие с действующим законодательством.

По истечении 45 дней такого работника можно подать на повторное бронирование, если он устранит все нарушения правил военного учета.

В-третьих, самое важное, нормы законопроекта распространяются исключительно на предприятия, учреждения и организации, имеющие статус критически важных для функционирования экономики в сфере оборонно-промышленного комплекса. Например, производители оружия, военной амуниции, специальной техники или боеприпасов или других принадлежностей, имеющих военное назначение.

То есть, не каждое предприятие, имеющее статус «критического», может воспользоваться новой процедурой бронирования.

Кадровый дефицит сможет восстановить лишь одна из отраслей, которая относится к категории критически важных для функционирования экономики, – ОПК, а остальной бизнес и дальше будет либо ожидать изменений в законодательстве, либо искать другие способы сохранения своего бизнеса.

Законопроект №13335 вступит в силу через один месяц – со дня, следующего за днем ​​его опубликования, за исключением некоторых пунктов.