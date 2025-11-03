Законопроєкт № 13335 , який підписав президент, вносить довгоочікувані зміни в процедуру бронювання підприємствами своїх працівників. Але вони будуть застосовані не для всіх бізнесів, розповідає Поліна Марченко, керуюча Адвокатським Бюро «Поліни Марченко». Якою тепер буде процедура бронювання?

Президент підписав законопроєкт №13335 від 30 травня 2025 року стосовно бронювання працівників ОПК та критичних підприємств. Як і для кого запрацює цей документ, який дозволяє бронювати навіть у разі наявних порушень правил військового обліку?

Крок назустріч бізнесу

Після змін до процедури бронювання працівників у листопаді 2024 року значною перепоною для бронювання працівників на підприємствах, які мають статус критично важливих для економіки, стала наявність порушень правил військового обліку в кандидатів на бронювання.

Доки таке порушення не буде усунуто, працівника забронювати неможливо. Щоб усунути таке порушення, у більшості випадків необхідно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Без бронювання наслідком такого візиту до РТЦК та СП для працівника стає добровільна мобілізація: відсутність відстрочки чи інших підстав для звільнення від мобілізації призводить до мобілізації у 90% випадків. І не має значення, яку посаду займає працівник чи його критична важливість для підприємства. Це стає замкненим колом: підприємство має критичну важливість, але забронювати необхідного працівника неможливо.

Останні пів року у Верховній Раді обговорюється питання стосовно усунення прогалини, яка все ж таки дозволить бронювати працівників, навіть тих, які мають порушення правил військового обліку. Законопроєкт №13335 був зареєстрований ще в травні 2025 року, і лише 31 жовтня його підписав Володимир Зеленський.

Якою тепер буде процедура бронювання

По-перше, дозволяється бронювати за підприємством працівників:

у яких є наявні порушення правил військового обліку;

у яких відсутній чи не оформлений належним чином військово-обліковий документ;

якщо такий військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку.

Ця позитивна зміна направлена на усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили на підприємствах, які належать до категорії критично-важливих для економіки.

Винятком, при якому забронюватися і досі буде неможливо, є порушення правил військового обліку, які спричинені ухиленням від мобілізації та відкритим кримінальним провадженням за ст. 336 чи ст. 337 Кримінального Кодексу України.

По-друге, забронювати працівника з такими порушеннями можна буде не більше ніж на 45 днів.

Але цього часу вистачить, аби після бронювання працівник зʼявився до РТЦК та СП для приведення свого військово-облікового документа у відповідність до чинного законодавства.

Після закінчення 45 днів такого працівника можна буде подати на повторне бронювання, якщо він усуне усі порушення правил військового обліку.

По-третє, найважливіше, норми законопроєкту поширюються виключно на підприємства, установи та організації, які мають статус критично важливих для функціонування економіки у сфері оборонно-промислового комплексу. Наприклад, виробники зброї, військової амуніції, спеціальної техніки чи боєприпасів, чи іншого приладдя, яке має військове призначення.

Тобто не кожне підприємство, яке має статус «критичного», може скористатися новою процедурою бронювання.

Кадровий дефіцит зможе відновити лише одна з галузей, які належать до категорії критично важливих для функціонування економіки, – ОПК, а решта бізнесу і далі буде або очікувати на зміни в законодавстві, або шукати інші способи збереження свого бізнесу.

Законопроєкт №13335 набере чинності через один місяць – із дня, наступного за днем його опублікування, за винятком деяких пунктів.